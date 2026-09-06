Fogo começou na noite de sábado e foi controlado na manhã deste domingo; não há registro de vítimas

Incêndio atinge galpão da Ceagesp em São Paulo e mobiliza 16 viaturas

Um incêndio atingiu um galpão da Ceagesp, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, na noite deste sábado (5). O fogo mobilizou 16 viaturas do Corpo de Bombeiros e foi controlado apenas na manhã deste domingo (6).

A ocorrência foi registrada por volta das 23h20, na Avenida Dr. Gastão Vidigal. As equipes trabalharam durante toda a madrugada no combate às chamas.

Segundo informações apuradas pela Jovem Pan, o incêndio foi controlado por volta das 6h e, pela manhã, os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo.

Até o momento, não há registro de vítimas.

As causas do incêndio ainda serão investigadas. Também não havia, até a manhã deste domingo, informações confirmadas sobre o material que estava armazenado no galpão atingido.

A Ceagesp, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, fica na Vila Leopoldina e concentra atividades de distribuição e comercialização de alimentos na capital paulista.