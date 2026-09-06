Incêndio atinge galpão da Ceagesp em São Paulo e mobiliza 16 viaturas
Um incêndio atingiu um galpão da Ceagesp, na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, na noite deste sábado (5). O fogo mobilizou 16 viaturas do Corpo de Bombeiros e foi controlado apenas na manhã deste domingo (6).
A ocorrência foi registrada por volta das 23h20, na Avenida Dr. Gastão Vidigal. As equipes trabalharam durante toda a madrugada no combate às chamas.
Segundo informações apuradas pela Jovem Pan, o incêndio foi controlado por volta das 6h e, pela manhã, os bombeiros realizavam o trabalho de rescaldo.
Até o momento, não há registro de vítimas.
As causas do incêndio ainda serão investigadas. Também não havia, até a manhã deste domingo, informações confirmadas sobre o material que estava armazenado no galpão atingido.
A Ceagesp, Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, fica na Vila Leopoldina e concentra atividades de distribuição e comercialização de alimentos na capital paulista.
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