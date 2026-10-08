Incêndio na UFPE causa prejuízo de R$ 100 milhões, estima reitor; PF investiga

Fogo desta quarta-feira (7) destruiu laboratórios e afetou pesquisas com dados acumulados ao longo de aproximadamente 20 anos; ninguém ficou ferido

O incêndio que destruiu parte de um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, deixou um prejuízo estimado em R$ 100 milhões, segundo o reitor Alfredo Gomes. O fogo atingiu laboratórios de pesquisa nas áreas de fármacos, genética e informática e destruiu completamente o andar superior do imóvel.

Além dos equipamentos, insumos e materiais perdidos, a universidade contabiliza danos às pesquisas desenvolvidas no local. Segundo Alfredo Gomes, cerca de 80 dissertações e teses de doutorado estavam ligadas aos grupos que trabalhavam no prédio. Dados acumulados ao longo de aproximadamente 20 anos também foram destruídos.

“Nós estimamos que funcionavam ali vários grupos de pesquisa, algo em torno de 80 dissertações e teses de doutorado. É uma perda irreparável, porque dados de 20 anos de pesquisa eram também guardados nos espaços” Alfredo Gomes em conversa com jornalistas

O valor é uma estimativa inicial. A UFPE vai se reunir com as equipes responsáveis pelos projetos para fazer um levantamento mais detalhado dos prejuízos. A estrutura do prédio também será avaliada para verificar a extensão dos danos.

PF vai investigar incêndio

A Polícia Federal (PF) informou nesta quinta-feira (8) que vai instaurar um inquérito para apurar as circunstâncias e as causas prováveis do incêndio.

Peritos federais já foram enviados ao campus para examinar o local. A PF também informou que manteve contato com a reitoria da UFPE e com o Corpo de Bombeiros.

Até o momento, não há uma conclusão sobre o que provocou o fogo.

O incêndio começou por volta das 20h de quarta-feira (7). O Corpo de Bombeiros utilizou oito viaturas para combater as chamas e concluiu o rescaldo e os procedimentos de segurança na manhã desta quinta-feira. Não houve registro de vítimas.

Prédio abrigava laboratórios

O fogo atingiu o antigo prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), na Cidade Universitária, na zona oeste do Recife.

O local abrigava laboratórios e espaços utilizados por pesquisadores de diferentes áreas. Segundo a universidade, entre as atividades afetadas estavam pesquisas relacionadas a fármacos, genética e informática.

Com a destruição do andar superior, a UFPE avalia a necessidade de encontrar outro prédio para acomodar os laboratórios e permitir a continuidade dos trabalhos.

Terceiro incêndio em uma semana

O caso também chama atenção porque foi o terceiro incêndio registrado em instalações da UFPE em cerca de uma semana.

O primeiro ocorreu em 30 de setembro, em um laboratório do Departamento de Física. O fogo teria começado em uma câmara de alta temperatura usada para aquecer substâncias.

O segundo foi registrado no domingo (4), no laboratório de Citogenética e Evolução Vegetal, no Centro de Biociências.

Os dois incêndios anteriores foram de menor proporção e não deixaram vítimas.

A universidade também realiza investigações internas sobre os casos. A investigação da PF deverá esclarecer se o incêndio desta quarta-feira foi provocado por alguma falha, acidente ou outra circunstância.

O ministro da Educação, Leonardo Barchini, afirmou que o governo federal acompanha as investigações e colocou o Ministério da Educação à disposição da UFPE.

“Estamos em contato com a reitoria da UFPE e acompanhamos as investigações para apurar as causas do incêndio”, escreveu Barchini em uma publicação nas redes sociais. O ministro também disse que o Ministério da Educação está à disposição para prestar todo o apoio necessário.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, determinou ainda que a Procuradoria-Geral Federal acompanhe as apurações.

*Com informações da Agência Brasil e do Estadão Conteúdo