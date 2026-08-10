Itamaraty diz que não há brasileiros entre as vítimas do terremoto na Colômbia

Eles afirmaram que permanecem à disposição para prestar assistência a cidadãos do Brasil afetados pelo desastre

O Itamaraty afirmou nesta segunda-feira (10) que, até o momento, não há registros de brasileiros entre as vítimas do terremoto que aconteceu na Colômbia nesta manhã.

Segundo o minsitério, o governo brasileiro tomou conhecimento, “com profundo pesar”, das perdas humanas e materiais causadas pelo terremoto.

“O Brasil manifesta solidariedade ao governo e ao povo colombianos e faz votos de plena recuperação aos feridos. O Brasil acompanha, com atenção, os esforços de busca e de assistência às populações afetadas e manifesta sua disposição de colaborar, na medida de suas capacidades, com as autoridades colombianas nas ações de resposta à emergência”. Itamaraty

Eles afirmaram ainda que o plantão consular do Itamaraty em Bogotá permanece à disposição para prestar assistência a cidadãos brasileiros que foram afetados pelo desastre.

Terremoto na Colômbia

Um forte terremoto de 7,4 atingiu a Colômbia nesta segunda-feira e foi sentido com intensidade em grandes cidades como Bogotá e Cali. Pelo menos 111 pessoas morreram no país, segundo autoridades locais.

O epicentro do terremoto registrado por volta das 7h34 (hora local) ocorreu a cinco quilômetros a leste de San José del Palmar, em Chocó (oeste), e atingiu uma profundidade de 107 quilômetros, conforme informou o Serviço Geológico da Colômbia e dos Estados Unidos em um relatório preliminar. Não foi emitido um alerta de tsunami.

A governadora de Chocó, Nubia Córdoba, declarou nas redes sociais que em Quibdó, capital do departamento, houve “feridos” e “danos graves nas edificações”.

Terremoto sentido em Manaus

O terremoto registrado na Colômbia também foi sentido em localidades de Manaus, no Amazonas. Conforme a Defesa Civil, o Edifício Palácio do Comércio, no centro, precisou ser esvaziado por questões de segurança. Não há registro de feridos.

Segundo o órgão, as inspeções estruturais se concentram principalmente nos bairros Adrianópolis, Aleixo e centro. Edifícios residenciais também foram esvaziados por medidas preventivas.

*Com informações da AFP