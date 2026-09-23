Primeiro dia de operação do novo batalhão da PM resulta em prisões no centro de SP
No primeiro dia de atuação do Batalhão de Resposta Avançada Operacional (BRAvO), novo grupamento da Polícia Militar paulista, agentes prenderam uma mulher por tentativa de homicídio e um homem suspeito de roubo no Centro da capital, na terça-feira (22).
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 16h na Rua Martim Francisco, na Santa Cecília. A equipe foi acionada para atender a um homem ferido a golpes de faca. Uma mulher de 53 anos foi detida nas proximidades com a arma do crime e levada ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro). A vítima foi socorrida e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia.
No mesmo horário, policiais realizavam patrulhamento na região da Favela do Gato, também no Bom Retiro, quando um jovem de 20 anos tentou fugir a pé. Durante a tentativa de fuga pela Avenida Presidente Castelo Branco, ele arremessou um celular e uma ferramenta própria para quebrar vidros de automóveis.
Alcançado pelos agentes, o suspeito admitiu ter praticado um roubo na pista local da Marginal Tietê momentos antes. O aparelho foi recuperado e o homem foi levado ao 2º DP, onde permaneceu à disposição da Justiça.
Sobre a nova unidade
Lançado pelo Governo de São Paulo, o BRAvO conta com um efetivo de 250 policiais militares e 150 motocicletas. A proposta do grupamento é atuar ostensivamente no combate a roubos e furtos na capital, utilizando o mapeamento de manchas criminais do sistema Muralha Paulista para deslocar equipes de forma rápida às áreas de maior incidência de crimes.
As operações têm continuidade nesta quarta-feira (23), com patrulhamento concentrado na região da Praça da Sé a partir das 15h.
continue lendo
- Sudeste pode ter grande volume de chuva nesta quarta-feira; veja previsão Agência Brasil · há 5 horas
- Corpos de Rick e outras 4 vítimas são retirados de helicóptero depois de acidente em SC Júlia Lara · há 20 horas
- Quem eram as cinco vítimas que morreram em acidente de helicóptero com cantor Rick Jovem Pan · há 22 horas
- Primavera começa hoje e será marcada por extremos; veja previsão Camila Yunes · há 1 dia