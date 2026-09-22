Corpos de Rick e outras 4 vítimas são retirados de helicóptero depois de acidente em SC

Os mortos foram encaminhados a São Joaquim e seguem para Florianópolis, onde serão identificados pela Polícia Científica

Retirada dos corpos após acidente de helicóptero que transportava o cantor Rick Sollo e mais 4 vítimas

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) informou que concluiu nesta terça-feira (22) a retirada dos cinco corpos dos ocupantes do helicóptero que caiu em Urubici, na Serra catarinense. A corporação confirmou que, por volta das 16h45 foram encerradas as buscas nos destroços do acidente com a retirada das vítimas.

Os corpos foram encaminhados a São Joaquim e seguem para Florianópolis, onde serão identificados pela Polícia Científica.

A operação contou também com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) a Polícia Militar Rodoviária e a Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o CBMSC, a aeronave foi localizada por volta das 12h desta terça-feira pelo Arcanjo 03, do CBMSC, menos de 24 horas após o acionamento da corporação, registrado na tarde de segunda-feira (21).

Após o avistamento dos destroços pelo ar, as equipes terrestres levaram cerca de três horas de caminhada desde o ponto em que as viaturas pararam até o local do acidente, em área de mata fechada e íngreme. Foi ali que os bombeiros militares iniciaram os trabalhos de retirada dos corpos.

Ao todo, o corpo de bombeiros informou que empregou mais de 40 bombeiros militares, dois cães de busca e resgate, mais de dez viaturas, drones com câmera térmica e a aeronave Arcanjo 03.

A primeira área de buscas foi a localidade de Vacas Gordas, em Urubici, onde estava o último ponto de localização conhecido do helicóptero, que havia decolado de Porto Belo. A região foi percorrida pelos profissionais que não encontraram vestígios.

A partir da análise dos sinais de telefonia celular dos ocupantes, as buscas foram direcionadas para dois novos focos: o Morro Agudo e a localidade de Santa Bárbara, onde a aeronave viria a ser encontrada.

Polícia Científica

Em nota, a Polícia Científica de Santa Catarina informou que foi acionada para atender à ocorrência da queda e que equipes periciais especializadas atuam no local e outras estão mobilizadas.

“Foram organizadas frentes de atuação nas áreas de Engenharia Forense, Medicina Legal, Antropologia Forense, Papiloscopia e Genética Forense”, informaram.

Segundo a polícia, a identificação das vítimas será divulgada somente após a confirmação oficial e a comunicação prévia aos familiares.

Acidente

O CBMSC já havia confirmado que localizaram a aeronave com o cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, após dois dias de buscas. A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. O empresário Bruno Avelar também estava entre os ocupantes. Entre as vítimas também estão o videomaker Paulo Santos, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.

Segundo os bombeiros, foram encontradas cinco pessoas sem vida. As buscas começaram na tarde de ontem, 21 de setembro, e seguiram até aproximadamente o meio-dia desta terça.

A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros e mais de 10 viaturas, além de cães e drones com capacidade de identificação térmica.

A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas foram concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.