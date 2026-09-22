Quem eram as cinco vítimas que morreram em acidente de helicóptero com cantor Rick

A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense; corpos foram encontrados nesta terça-feira (22)

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou nesta terça-feira (22) que achou a aeronave, após dois dias de buscas, que transportava o cantor sertanejo Rick Sollo e outras quatro pessoas: o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto, capitão Antônio, e o copiloto Leopoldo.

A aeronave partiu da Costa Esmeralda, em Porto Belo, com destino a São Joaquim, na serra catarinense. Segundo os bombeiros, as cinco pessoas já foram encontradas sem vida. As buscas começaram na tarde de ontem, 21 de setembro, e seguiram até aproximadamente o meio-dia desta terça.

Rick Sollo

Geraldo Antônio de Carvalho, mais conhecido como Rick Sollo, nasceu em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no interior de Tocantins. É filho de Vitor Antônio e Aldenora Cirilo de Carvalho.

Por influência do pai, adquiriu gosto pela música ainda na infância. Com 10 anos, formou a dupla Sereno & Serenata com a irmã Dalva.

Posteriormente, buscou novas parcerias. Ao lado de Ray, adotou o nome artístico pelo qual ficou conhecido: Rick. A dupla durou até 1986, quando o artista se vinculou a Renner Reis para formar a Rick & Renner.

Eles estouraram em 1998, depois do sucesso com a música “Ela é demais”. Rick decidiu seguir carreira solo em 2011. À época, assinou com a Talismã Music, que pertence ao cantor Leonardo. Um ano depois a dupla retornou. Separaram-se novamente em 2015. A parceria foi retomada em 2018.

Empresário Bruno Avelar

O empresário Bruno Avelar está entre os ocupantes do helicóptero que desapareceu nesta segunda-feira (21) em Santa Catarina. A informação foi divulgada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), que realiza buscas pela aeronave na região da Serra catarinense. O cantor Rick Sollo, da dupla Rick e Renner, também estava no helicóptero.

Avelar é empreendedor, escritor e palestrante e concentra sua atuação profissional na área de networking. Em seu site oficial, ele se apresenta como especialista em networking estratégico e afirma ter construído e liderado negócios no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa.

Videomaker Paulo Soares

O videomaker Paulo Soares trabalhava em emissoras de televisão também como diretor de fotografia, operador de câmera e editor de vídeo, com experiência em publicidade, documentários e conteúdo produzido para marcas.

Paulo era formado em Tecnologia em Produção Audiovisual pela Uninove. Concluiu o ensino médio em 2019, na Escola Estadual Prof. Vicente Themudo Lessa, em Jandira, na Grande São Paulo.

Segundo seu perfil no LinkedIn, ele trabalhava na empresa do empresário Bruno Avelar há cinco meses. Ele atuava profissionalmente com o audiovisual desde 2022.

Piloto e copiloto

Piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e copiloto Leopoldo Barros Teixeira – Foto: Reprodução

Natural do Rio Grande do Norte, Antônio Roberto Nóbrega de Araújo era quem pilotava o helicóptero que caiu na serra catarinense com o cantor Rick. Ele deixa a irmã.

Seu copiloto era Leopoldo Barros Teixeira, ele entrou em contato com um operador de abastecimento de Lages, que relatou já ter atendido a tripulação anteriormente.

A operação mobilizou aproximadamente 40 bombeiros e mais de 10 viaturas, além de cães e drones com capacidade de identificação térmica.

A aeronave é um Bell 430 de matrícula PP-MGR, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB). As buscas foram concentradas em dois pontos: uma área inicialmente apontada como possível local da queda e a região onde foi registrado o último sinal de celular de um dos tripulantes.