Julho começa com chuva, trovoadas e rajadas de vento; veja a previsão para o mês

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma previsão para essa quinta-feira (02) e sexta-feira (03), indicando a permanência de chuvas intensas com descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo em áreas dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Para o estado de São Paulo, a estimativa é de um início de mês quente, com máximas chegando aos 32º.

Conforme o Inmet, as condições extremas na região sul são devido à uma frente estacionária e ao comportamento dos ventos nas camadas mais altas da atmosfera. Os locais mais afetados devem ser o centro-norte do RS, SC e áreas do sul e sudoeste do Paraná na quinta.

Na sexta-feira, a possibilidade de temporal diminui, junto com a temperatura, com chance de geadas entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

a) Previsão de chuva (mm). – b) temperatura média do ar (°C). Julho de 2026. Reprodução / Inmet.

Região Sudeste

Na região Sudeste, o mês de julho começa estável, sem previsão de chuva em todos os estados, devido à presença de um sistema de alta pressão. As temperaturas mínimas na quinta-feira (02) variam entre 8°C e 10°C no sul de Minas Gerais; para o sudeste, chegam a em torno de 32°C, em todo o oeste de São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na sexta-feira (03), a passagem de uma frente fria aumenta a chance de chuvas isoladas no Rio de Janeiro e na parte leste do estado de São Paulo. No Espírito Santo, Minas Gerais e centro-oeste paulista, incluindo a região metropolitana do estado, o clima permanece estável.

Conforme o Inmet, a temperatura começa a baixar na sexta, com mínimas entre 6°C e 8°C no sul de Minas. As máximas ficam em torno de 30°C no Oeste de São Paulo, entre 14 e 16°C no centro-leste de São Paulo e em torno de 23°C no Rio de Janeiro.

Durante o restante do mês, a previsão é de chuvas abaixo da média em todo o Espírito Santo. Ao contrário do extremo sul de São Paulo, onde são previstos volumes até 50 mm acima da média de julho. Em relação à temperatura, o instituto indica que deve ser um pouco mais alta que as médias históricas na região, cerca de 1ºC a 1,5ºC, com aumento maior no oeste de Minas Gerais.

Região Sul

Para começar o mês, a região sul do Brasil segue com instabilidade nesta quinta-feira, favorecendo ocorrência de tempestades fortes desde o sul do Paraná, abrangendo Santa Catarina e o centro-norte do Rio Grande do Sul. Há ainda um alerta para um acumulado de chuvas de grande perigo, que pode alcançar volumes superiores a 60 mm/h ou 100 mm/dia.

Sobre os ventos, o alerta é para grande intensidade ao longo do litoral gaúcho, chegando a valores em torno de 60 km/h. Devido à entrada de uma massa polar, as temperaturas mínimas ficam em torno de 2°C no extremo sul do Rio Grande do Sul, onde há também previsão de geadas, assim como em Santa Catarina. As máximas para a região ficam em torno de 28 e 30°C no noroeste do Paraná.

Durante o restante do mês, o Inmet indica chuva acima da média em grande parte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, além do sudeste do Paraná. No norte paranaense, a previsão é contrária, com média de precipitações menor que o normal para julho.

A temperatura no sul durante julho deve ser acima da média no centro-oeste do Paraná e em grande parte de Santa Catarina. Para o Rio Grande do Sul, as médias devem seguir o padrão do mês, exceto no centro-oeste do estado, onde são previstas temperaturas cerca de 1°C acima da média histórica de julho.

Região Norte

No norte, julho inicia com predominância de pancadas de chuva isoladas, com trovoadas e rajadas de vento sobre áreas do oeste e norte do Amazonas, Roraima, Amapá, Ilha do Marajó, noroeste e nordeste do Pará nesta quinta-feira. A previsão do Inmet é de temperaturas mínimas em torno de 13°C e máximas entre 36°C e 38°C.

Na sexta-feira, a maior intensidade de chuvas deve ser na faixa norte do Amazonas. Enquanto na faixa norte do Pará, Amapá, Roraima e oeste do Acre as chuvas ocorrem de forma rápida e localizada, as temperaturas seguem estáveis, com mínimas em torno de 13°C e máximas entre 35°C e 37°C.

No restante do mês de julho, são previstos totais de chuva acima da média apenas no Amapá e no noroeste do Pará. Por outro lado, são previstos volumes abaixo da média em praticamente todo o Amazonas e extremo norte de Roraima.

Em relação à temperatura, julho tem predominância de calor acima da média, cerca de 1ºC mais quente que o normal para o mês. Em locais como o centro-norte do Pará e grande parte do Acre e Tocantins, a média pode chegar a 1,5 ºC acima do normal para julho.

Região Nordeste

Grande parte da região Nordeste, na quinta-feira e sexta-feira, especialmente no interior, segue sem previsões de chuva. Em áreas da faixa litorânea, entre o Rio Grande do Norte e Bahia, não se descartam chuvas, porém fracas e isoladas. As temperaturas mínimas, segundo o Inmet, devem variar de 11°C a 13°C, e as temperaturas máximas ficam em torno de 34°C e 36°C.

No decorrer do mês, é prevista chuva abaixo da média na parte litorânea do extremo sul da Bahia e áreas do centro e nordeste de Pernambuco, leste da Paraíba e Rio Grande do Norte. Para as demais áreas, as precipitações devem seguir a média para julho no Nordeste.

Em relação à temperatura, julho deve ser um pouco mais quente que o normal, cerca de 1,0 °C acima da média em toda a região, com destaque para grande parte do Maranhão e centro-sul do Piauí.

Região Centro-Oeste

No Centro-Oeste, julho começa sem previsão de chuva em todos os estados. Na quinta e sexta-feira, as temperaturas devem cair um pouco em áreas do oeste e sul do Mato Grosso, principalmente na véspera do final de semana, quando uma massa de ar frio deve avançar pelo oeste da região. As temperaturas mínimas irão variar entre 7°C e 9°C, e as máximas, entre 34°C e 36°C.

Conforme o Inmet, o volume de chuvas para o mês de julho deve ser próximo à média histórica, exceto no centro-norte do Mato Grosso do Sul, onde é prevista chuva abaixo do normal.

As temperaturas da Região Centro-Oeste devem ser mais quentes que o normal para julho, acima dos 2 °C no noroeste e sudoeste do Mato Grosso. O restante da região deve registrar uma média de aproximadamente 1,5 °C acima do normal.