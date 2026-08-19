Latam confirma vazamento de dados de parcela dos clientes

Segundo a companhia, as pessoas 'potencialmente afetadas' já foram comunicadas

A companhia aérea Latam disse nesta quarta-feira (19) que uma falha em seu sistema permitiu que dados de clientes fossem consultados por pessoas não autorizadas.

Empresa informou que as pessoas afetadas estavam dentro do programa fidelidade da companhia.

Em respeito aos clientes e em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e a legislação aplicável, a companhia disse que comunicou as pessoas sobre o caso.

“O público potencialmente afetado e a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) já foi comunicado. Assim que identificou a ocorrência, a empresa adotou medidas imediatas de contenção e cibersegurança”, informou.

A companhia reforçou ainda que a segurança e a privacidade dos dados de seus clientes são “prioridades”. “A empresa mantém processos contínuos de avaliação e aprimoramento de seus sistemas e controles de proteção de dados”, finalizou.