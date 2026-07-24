Linhas de trem em SP operam normalmente após dia de caos e retomada pela CPTM

Na quinta-feira, a circulação dos trens foi interrompida temporariamente após uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Tatuapé

Foto de arquivo mostra passageiros durante falha na circulação de trens nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade em SP

A circulação nas linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade ocorre sem registro de falhas na manhã desta sexta-feira, 24, primeiro dia em que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) voltou a administrar os ramais após determinação do governo de São Paulo e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

A estatal ficará responsável pela operação por, no mínimo, 90 dias, depois de uma sequência de problemas registrados desde a transferência do serviço para a concessionária Trivia Trens.

Em nota, a CPTM informou que está “plenamente preparada, com todas as condições técnicas e operacionais necessárias” para reassumir temporariamente a administração das linhas. A companhia afirmou ainda que mantém o compromisso com a mobilidade e a segurança dos passageiros.

A decisão de devolver à CPTM a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, além do Serviço Expresso Aeroporto, foi anunciada na quinta-feira, 23. Segundo nota conjunta do governo estadual e da Artesp, a medida busca evitar novas falhas e garantir maior estabilidade ao sistema.

Também na quinta-feira, a circulação dos trens foi interrompida temporariamente após uma falha no fornecimento de energia entre as estações Brás e Tatuapé. Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em uma composição nas proximidades da Estação Bresser-Mooca, agravando os transtornos aos passageiros

A operação foi totalmente restabelecida no fim da tarde, após um dia de falhas que provocou reflexos no transporte público e no trânsito da capital, incluindo a suspensão temporária do rodízio municipal e acionamento do sistema PAESE na região afetada.