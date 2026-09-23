Localização enviada por piloto antes de voo ajudou a achar helicóptero com Rick

Os destroços da aeronave foram localizados na terça-feira (22); os cinco ocupantes morreram

Uma mensagem enviada pelo WhatsApp na madrugada de terça-feira (22) permitiu rastrear o celular do piloto e foi fundamental na localização dos destroços do helicóptero que caiu na região de Santa Bárbara (SC) e deixou cinco mortos.

O acidente matou o cantor Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar, ligado ao jogador Neymar e ao candidato a presidente da República Augusto Cury, um videomaker (Paulo Soares); o piloto (Antônio); e o copiloto (Leopoldo).

Segundo Hugo Manfrin, do comando aéreo do Corpo de Bombeiros Militar (CBM-SC), familiares tentavam contato sem sucesso desde o desaparecimento da aeronave, na segunda-feira (21).

Antes de decolar, o piloto havia compartilhado a sua localização em tempo real com um sobrinho. Assim que a aeronave sumiu dos radares, o familiar enviou novas mensagens que não chegaram ao aparelho do piloto.

Porém, “a 1:52 da manhã de terça-feira, na madrugada, o celular recebeu e a localização ali pelo buscar celular deu uma atualizada na região próxima onde realmente estavam os destroços“, explicou Hugo.

A Polícia Civil de Santa Catarina instaurou inquérito na terça-feira para investigar as circunstâncias do acidente. A pasta vai verificar a eventual existência de conduta humana dolosa ou culposa, de responsabilidade criminal, que possa ter contribuído para a queda da aeronave.

A investigação da polícia terá caráter subsidiário em relação à apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB) especializado na investigação técnica de acidentes aéreos e na identificação de suas causas.

Rick e Bruno tinham almoço com o prefeito de São Joaquim

Rick Sollo e Bruno Avelar tinham um almoço marcado para as 12h de segunda-feira, com o prefeito de São Joaquim, José Teodoro de Sena Amaral (PL), conhecido como Dorinho, na Vinícola Leone di Venezia. O estabelecimento confirmou a reserva e lamentou o ocorrido.

Segundo o prefeito, o destino posterior da visita era o condomínio Morada dos Vinhos, que possui site próprio. Rick aparece no banner principal da página. “O almoço era para eu conhecê-lo Bruno. Toda a parte burocrática do Morada já estava feita. Ele seria um possível investidor”, disse José Teodoro ao Estadão.

Ainda de acordo com o prefeito, o empreendimento prevê obras de construção, pavimentação e iluminação, além de uma estrutura com águas termais.

Caminhada de três horas até local da queda

Para chegar ao local da queda do helicóptero em Santa Bárbara, foi necessária uma caminhada de três horas, conforme informou a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar do Estado.

A aeronave havia desaparecido na região montanhosa de Urubici, que estava sob alerta para fortes tempestades. Ela partiu de Porto Belo em direção ao município de São Joaquim na tarde de segunda-feira, 21.

“O local de queda é de difícil acesso. As viaturas param em um local e depois tem uma caminhada de aproximadamente 3 horas até os destroços. A aeronave Arcanjo 03 apontou para o ponto de queda e a equipe de solo foi lá e confirmou”, disse Heloísa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), tanto Urubici, onde as buscas foram iniciadas, quanto a área próxima a São Joaquim, onde foi registrado o último sinal da aeronave, estavam incluídas em um aviso meteorológico de “grande perigo” para tempestades até o fim de segunda-feira.

O alerta previa chuva superior a 100 milímetros por dia e ventos intensos acima de 100 km/h, além da possibilidade de queda de granizo. O Inmet também apontava grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

O que aconteceu?

De acordo com a assessoria de Rick, o helicóptero perdeu a comunicação no início da tarde. As buscas foram feitas na localidade de Vacas Gordas. Os bombeiros receberam uma chamada sobre o desaparecimento da aeronave.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros realizaram buscas no local. Ao todo, cerca de 20 bombeiros militares participaram da operação, com apoio de viaturas com tração 4×4, necessárias para acessar o terreno, aeronave Arcanjo 03, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas e drones com capacidade de identificação térmica.

Em nota, a Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), disse que foi acionada para realizar buscas por uma aeronave que decolou de Porto Belo e não chegou ao destino previsto.

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba (ARCC-CW), o Salvaero Curitiba, responsável pela coordenação das ações de Busca e Salvamento na região, iniciou as ações de investigação e planejamento necessárias para delimitar a área de maior probabilidade de localização da aeronave.

Duas aeronaves Black Hawk (H-60) e SC-105 Amazonas, especializadas em missões de Busca e Salvamento, atuaram na ocorrência.