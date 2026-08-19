MP denuncia médica após morte de seis crianças em UTI em hospital do PR

As vítimas morreram entre maio e julho de 2024 em decorrência de uma grave contaminação intra-hospitalar por bactérias multirresistentes

O Ministério Público do Paraná denunciou uma médica pela morte de seis crianças na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital Angelina Caron, em Campina Grande do Sul. Segundo a denúncia protocolada nesta terça-feira (18), as crianças morreram entre maio e julho de 2024 em decorrência de uma grave contaminação intra-hospitalar por bactérias multirresistentes no interior do setor.

O Hospital Angelina Caron afirmou que não foi notificado sobre o processo e que, por tramitar em segredo de justiça, não teve acesso ao inteiro teor dos autos. “Dessa forma, não é possível ao hospital se manifestar sobre o mérito da ação. O HAC informa que, tão logo seja oficialmente citado, prestará ao Poder Judiciário, dentro dos prazos legais, todos os esclarecimentos pertinentes e fornecerá as informações e documentos necessários para o completo esclarecimento dos fatos”, afirmou o hospital em nota.

O promotor de Justiça Éder Teodorovicz informou que a médica, que atuava na direção técnica da UTI do hospital, foi denunciada pela prática de homicídio culposo. As mortes, incluindo a de recém-nascidos, ocorreram por choque séptico e falência múltipla de órgãos.

“Do que se apurou na investigação, a agora ré agiu com grave negligência técnica ao se omitir da fiscalização e aplicação de protocolos básicos de assepsia e biossegurança”, informou Teodorovicz.

O promotor acrescentou que a equipe médica reutilizava luvas entre pacientes, manuseava de forma inadequada tubos de intubação e acessos venosos, deixando que surgisse um ambiente de contaminação cruzada. Procurado, o Tribunal de Justiça do Paraná não retornou.