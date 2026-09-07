Mulher de PM é achada morta em Embu das Artes; polícia investiga o caso

Conforme o relato dado aos agentes que atenderam à ocorrência, a mulher teria cometido suicídio

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher de 29 anos, vítima de um disparo de arma de fogo na cabeça, dentro de uma residência no bairro Chácaras Bartira, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Larissa Morata foi localizada no imóvel na manhã do domingo, 6.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o marido da vítima, um policial militar, prestou depoimento sobre o caso.

Conforme o relato dado aos agentes que atenderam à ocorrência, a mulher teria cometido suicídio. A arma utilizada no disparo, que pertencia ao policial, foi apreendida no local e estava sob o corpo da vítima.

O caso foi registrado na Delegacia de Embu das Artes como morte suspeita. A Polícia Científica realizou perícia na residência, e foram solicitados exames nas mãos da vítima e do marido, além de exames balísticos na arma e análises dos demais vestígios recolhidos.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

Onde buscar ajuda

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades na página com o seguinte endereço na internet.