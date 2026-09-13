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Sobe para 3 o número de mortos em desabamento de prédio na zona leste de SP

Estrutura em construção caiu sobre residência na Penha, na capital paulista, durante a madrugada de sábado (12); uma criança e um adulto foram resgatados com vida
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP
Desabamento de prédio em construção mata duas mulheres na zona leste de SP Reprodução / Jovem Pan News

O número de mortos no desabamento de um prédio em construção na Penha, na zona leste de São Paulo, subiu para três, informou o Corpo de Bombeiros. A estrutura caiu sobre uma residência na Rua Tequici, por volta das 2h de sábado (12), durante uma madrugada de chuvas intensas na capital.

Segundo a Defesa Civil do Estado, oito pessoas estavam na casa atingida. Duas mulheres foram encontradas mortas sob os escombros, sendo uma delas grávida.

Uma menina foi resgatada com vida e levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé. Um adulto também foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e nas buscas por outras possíveis vítimas.

Alvará e investigação

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que acionou a Controladoria-Geral do Município para verificar a autenticidade do alvará relacionado ao imóvel.

Segundo Nunes, moradores disseram que uma estrutura antiga existente no local deveria ter sido demolida, mas a demolição não teria ocorrido. O prefeito afirmou que o documento assinado por uma servidora da Subprefeitura da Penha será analisado.

“Se aquele documento for falso, essa pessoa também vai responder civil e criminalmente pelo ato que fez”, declarou.

Nunes também criticou a declaração do advogado da construtora, que disse que a empresa não havia realizado a demolição. Para o prefeito, a fala poderia caracterizar uma confissão de crime.

Ainda segundo o prefeito, um pai e um filho seriam os proprietários do imóvel. O filho, de acordo com Nunes, era o engenheiro responsável tecnicamente pela obra. A polícia foi acionada para investigar o caso.

Chuva forte

O desabamento ocorreu em meio a uma madrugada de temporais na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou as zonas leste, sul, oeste, norte e sudeste, além das marginais Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos.

A previsão indicava possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos. A Defesa Civil também havia alertado para ventos que poderiam superar 60 km/h na capital.

A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo e à atuação de áreas de instabilidade ligadas a um ciclone extratropical.

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