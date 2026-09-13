Sobe para 3 o número de mortos em desabamento de prédio na zona leste de SP
O número de mortos no desabamento de um prédio em construção na Penha, na zona leste de São Paulo, subiu para três, informou o Corpo de Bombeiros. A estrutura caiu sobre uma residência na Rua Tequici, por volta das 2h de sábado (12), durante uma madrugada de chuvas intensas na capital.
Segundo a Defesa Civil do Estado, oito pessoas estavam na casa atingida. Duas mulheres foram encontradas mortas sob os escombros, sendo uma delas grávida.
Uma menina foi resgatada com vida e levada ao Pronto-Socorro do Tatuapé. Um adulto também foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O Corpo de Bombeiros atuou no resgate e nas buscas por outras possíveis vítimas.
Alvará e investigação
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que acionou a Controladoria-Geral do Município para verificar a autenticidade do alvará relacionado ao imóvel.
Segundo Nunes, moradores disseram que uma estrutura antiga existente no local deveria ter sido demolida, mas a demolição não teria ocorrido. O prefeito afirmou que o documento assinado por uma servidora da Subprefeitura da Penha será analisado.
“Se aquele documento for falso, essa pessoa também vai responder civil e criminalmente pelo ato que fez”, declarou.
Nunes também criticou a declaração do advogado da construtora, que disse que a empresa não havia realizado a demolição. Para o prefeito, a fala poderia caracterizar uma confissão de crime.
Ainda segundo o prefeito, um pai e um filho seriam os proprietários do imóvel. O filho, de acordo com Nunes, era o engenheiro responsável tecnicamente pela obra. A polícia foi acionada para investigar o caso.
Chuva forte
O desabamento ocorreu em meio a uma madrugada de temporais na capital paulista. O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou as zonas leste, sul, oeste, norte e sudeste, além das marginais Pinheiros e Tietê, em estado de atenção para alagamentos.
A previsão indicava possibilidade de chuvas fortes, rajadas de vento, descargas elétricas e alagamentos. A Defesa Civil também havia alertado para ventos que poderiam superar 60 km/h na capital.
A instabilidade está associada à passagem de uma frente fria pelo litoral de São Paulo e à atuação de áreas de instabilidade ligadas a um ciclone extratropical.
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