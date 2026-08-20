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O que se sabe sobre o foguete sul-coreano que caiu no mar no Maranhão

Na quarta-feira (19), a espaçonave SEBIT foi lançada às 16h30 e logo em seguida a ação precisou ser interrompida

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Foguete SEBIT da InnoSpace
Foguete SEBIT da InnoSpace Foto: Divulgação/Innospace

Um foguete sul-coreano da InnoSpace foi derrubado pela Força Aérea Brasileira (FAB), na quarta-feira (19), 35 segundos após seu lançamento, que acontece às 16h30, no Centro Espacial de Alcântara (CLA).

“O foguete SEBIT foi acionado e decolou normalmente da plataforma de lançamento da INNOSPACE. Durante o voo, no entanto, foi detectado um desvio da trajetória planejada. De acordo com os regulamentos de segurança do centro de lançamento, a Força Aérea Brasileira (FAB) acionou o Sistema de Terminação de Voo (FTS) para encerrar o voo prematuramente”, explicou a empresa sul-coreana.

SEBIT foi desenvolvido para transportar equipamentos e experimentos a altitudes entre 50 e 100 quilômetros, em missões de teste, verificação tecnológica e pesquisa científica.

Segundo a InnoSpace, o foguete pousou dentro de uma zona de segurança marítima designada, sem relatos de feridos ou danos materiais. O voo de teste foi realizado em cooperação com a ALADA, uma empresa estatal brasileira criada para expandir o uso comercial da infraestrutura aeroespacial do país.

“Embora lamentemos que o voo planejado não tenha sido concluído integralmente, o voo de teste forneceu dados valiosos de sistemas-chave, incluindo a plataforma de lançamento, o sistema de propulsão e o sistema de orientação, navegação e controle (GNC)”, finalizou.

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