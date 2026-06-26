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O Sol volta a aparecer? Veja como fica o tempo no final de semana em SP

Estado marcou recorde de frio dos últimos 30 anos para junho
Rafael Rintzel

Rafael Rintzel

Clima sp Previsão do tempo para sábado (06), em SP: tempo abafado No decorrer das horas, o aquecimento diurno junto com a umidade do ar, geram condições para pancadas de chuva isoladas
Imagem ilustrativa de dia ensolarado em São Paulo. Divulgação / Governo de SP

Depois de uma semana marcada pelo recorde de frio histórico para junho nos últimos 30 anos e tardes geladas na capital do Estado, o paulistano finalmente terá um alívio neste fim de semana. O sol volta a dar as caras e as temperaturas entram em gradativa elevação, com previsão máxima de 25º, de acordo com o Clima Tempo.

Devido ao afastamento do sistema frontal para o oceano, no sábado (27), a tendência é de diminuição da instabilidade sobre toda a região sudeste. Ainda assim, esse sistema continuará favorecendo a ocorrência de chuvas mais pontuais e isoladas. Porém, diferente do restante da semana, a capital paulista tem baixas chances de chuva em todo o final de semana.

O domingo (28) consolida a melhora no tempo. O sol ganha mais força e brilha entre algumas nuvens, garantindo uma tarde bem mais agradável para quem pretende sair de casa. A sensação térmica fica confortável, quebrando o bloqueio do ar polar dos últimos dias.

A temperatura mínima de sábado em São Paulo será de 14º entre 6h e 7h. A máxima será de 23º no meio da tarde, entre 15h e 16h. A sensação térmica fará o dia parecer um pouco mais quente do que indicam os termômetros, entre 14º e 26º, com poucas chances de chover na capital paulista.

No domingo (28), as chances de chuva zeram em SP, e as temperaturas devem variar entre 15º e 25º. A mínima será pela manhã, entre 7h e 8h, e a máxima, por volta das 15h. A sensação térmica será parecida com a temperatura real, variando no máximo um grau para cima, afetada pela umidade, maior incidência de luz do sol e pela diminuição do vento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a nível de Brasil a chuva deve ganhar força em parte do país no final de semana, com destaque para o litoral do Nordeste, o Amapá e áreas do Centro-Oeste e Sudeste. No Sul, o tempo firme predomina até sexta-feira, mas instabilidades voltam a atuar sobre o Paraná no sábado. Enquanto uma massa de ar polar mantém o frio na Região Sul, temperaturas acima de 30°C continuam sendo registradas em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

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