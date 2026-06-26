O Sol volta a aparecer? Veja como fica o tempo no final de semana em SP

Depois de uma semana marcada pelo recorde de frio histórico para junho nos últimos 30 anos e tardes geladas na capital do Estado, o paulistano finalmente terá um alívio neste fim de semana. O sol volta a dar as caras e as temperaturas entram em gradativa elevação, com previsão máxima de 25º, de acordo com o Clima Tempo.

Devido ao afastamento do sistema frontal para o oceano, no sábado (27), a tendência é de diminuição da instabilidade sobre toda a região sudeste. Ainda assim, esse sistema continuará favorecendo a ocorrência de chuvas mais pontuais e isoladas. Porém, diferente do restante da semana, a capital paulista tem baixas chances de chuva em todo o final de semana.

O domingo (28) consolida a melhora no tempo. O sol ganha mais força e brilha entre algumas nuvens, garantindo uma tarde bem mais agradável para quem pretende sair de casa. A sensação térmica fica confortável, quebrando o bloqueio do ar polar dos últimos dias.

A temperatura mínima de sábado em São Paulo será de 14º entre 6h e 7h. A máxima será de 23º no meio da tarde, entre 15h e 16h. A sensação térmica fará o dia parecer um pouco mais quente do que indicam os termômetros, entre 14º e 26º, com poucas chances de chover na capital paulista.

No domingo (28), as chances de chuva zeram em SP, e as temperaturas devem variar entre 15º e 25º. A mínima será pela manhã, entre 7h e 8h, e a máxima, por volta das 15h. A sensação térmica será parecida com a temperatura real, variando no máximo um grau para cima, afetada pela umidade, maior incidência de luz do sol e pela diminuição do vento.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a nível de Brasil a chuva deve ganhar força em parte do país no final de semana, com destaque para o litoral do Nordeste, o Amapá e áreas do Centro-Oeste e Sudeste. No Sul, o tempo firme predomina até sexta-feira, mas instabilidades voltam a atuar sobre o Paraná no sábado. Enquanto uma massa de ar polar mantém o frio na Região Sul, temperaturas acima de 30°C continuam sendo registradas em estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.