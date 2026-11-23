Botafogo x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Botafogo e São Paulo medem forças nesta segunda-feira (23), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Botafogo está em 13º lugar, com 42 pontos. Na última partida, o time perdeu para o Corinthians por 4 a 0, fora de casa. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias e três derrotas.
Do lado visitante, o São Paulo entra em campo como 12º colocado, com 44 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. O resultado mais recente foi uma derrota por 1 a 0 para o Fluminense. A campanha recente tem uma vitória, dois empates e duas derrotas nos últimos cinco jogos.
O último duelo entre Botafogo e São Paulo, em 23/05/2026, acabou em 1 a 1.
Onde assistir Botafogo x São Paulo ao vivo
O torcedor pode acompanhar a partida por Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Botafogo x São Paulo
O jogo está marcado para nesta segunda-feira (23), 23/11/2026, às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.
Escalações de Botafogo x São Paulo
As escalações oficiais de Botafogo e São Paulo costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (36ª rodada)
- Data e horário: 23/11/2026, às 20h (de Brasília)
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
- Arbitragem: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento
- Transmissão: Prime Video (streaming), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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