Operação contra o crime organizado em Paraisópolis tem uso de drones, cães e aeronave

A PM ainda não divulgou o número total de presos nem o balanço de apreensões da operação

A Polícia Militar paulista deflagrou na manhã desta sexta-feira, 25, uma operação de combate ao crime organizado em Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. A ação mobiliza 174 policiais, 61 viaturas, uma aeronave, um drone e 16 cães. Participam da operação equipes do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), da Companhia de Ações Especiais de Polícia (CAEP) Oeste, do Canil Central e de batalhões de ações especiais da Capital e da Região Metropolitana.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) também presta apoio à operação com o uso de aeronave e drones. A PM ainda não divulgou o número total de presos nem o balanço de apreensões da operação.

Até o momento, a Polícia Militar informou apenas que um dos detidos é procurado pela Justiça do Paraná por roubo. Segundo a corporação, a prisão reforça registros já divulgados sobre a presença de criminosos de outras regiões que se abrigam em Paraisópolis e recebem apoio de integrantes do crime organizado local.