Papa Leão XIV nomeia dois novos bispos no Brasil; saiba quem são

Dom Júlio César Gomes Moreira foi nomeado bispo em diocese de Goiás e o padre José Paulino Francisco Neto assume cargo no Tocantins

O papa Leão XIV nomeou nesta terça-feira (8) dois novos bispos para a Igreja no Brasil. Dom Júlio César Gomes Moreira foi nomeado bispo da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia (GO). Para a Diocese de Porto Nacional (TO), o pontífice nomeou o padre José Paulino Francisco Neto, da Diocese de Araçuaí (MG).

Dom Júlio nasceu em Fortaleza (CE), em 18 de março de 1972. É formado em Psicologia pela Universidade de Brasília e cursou Filosofia e Teologia no Seminário Maior Arquidiocesano de Brasília Nossa Senhora de Fátima.

Foi ordenado sacerdote em 6 de dezembro de 2003 e foi pároco da Paróquia São José, em Brazlândia (DF), e da Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em Sobradinho (DF). Em dezembro de 2020, foi nomeado pelo papa Francisco como bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte.

O padre José Paulino Francisco Neto nasceu em 30 de agosto de 1972, em Comercinho (MG). Cursou Filosofia no Seminário Diocesano São José, em Araçuaí, e Teologia no Seminário Arquidiocesano de Diamantina. É bacharel em Teologia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora e licenciado em Letras pela Fevale de Diamantina.

É mestre em Direito Canônico pela Pontifícia Universidade Gregoriana, por meio do Instituto Superior de Direito Canônico do Rio de Janeiro, e doutor na mesma área pela Pontifícia Universidade Católica da Argentina, em Buenos Aires. Foi ordenado sacerdote em 4 de agosto de 2000.

Desde 2020, é missionário na Arquidiocese de Vitória (ES). Atualmente, é vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Vila Velha (ES).