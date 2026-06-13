Pedágio free flow entra em fase de testes nas rodovias Anchieta e Imigrantes

A previsão é de que a cobrança de tarifa pelo sistema eletrônico Siga Fácil comece em julho

A fase de testes do pedágio free flow nas rodovias Anchieta e Imigrantes, principais acessos às praias da Baixada Santista, começou na quinta-feira, 11, após a conclusão da instalação dos pórticos com os equipamentos, segundo a concessionária Ecovias. A cobrança, que hoje é feita apenas no sentido do litoral, passará a ser nos dois sentidos, mas o valor atual, de R$ 38,70, será dividido: R$ 19,35 na ida e R$ 19,35 na volta.

A previsão é de que a cobrança de tarifa pelo sistema eletrônico Siga Fácil comece em julho. Os pórticos foram instalados no km 33 da Anchieta e no km 29 da Imigrantes, em ambos os sentidos. As estruturas vão substituir as atuais praças de pedágio com cabines, que futuramente serão desativadas, informou a concessionária.

“Esta etapa (de testes) tem como objetivo validar o funcionamento da tecnologia em condições reais de tráfego. O sistema passa por testes para aferir a leitura de tags e placas e preparar a transição para o novo modelo de cobrança”, explica Ronald Marangon, superintendente da Ecovias Imigrantes. O trabalho é acompanhado pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), responsável pela homologação do sistema.

Até a conclusão dos testes, o pagamento do pedágio continua sendo realizado apenas nas praças. Motociclistas vão continuar isentos após a mudança para o novo sistema. A expectativa é de que o modelo elimine as longas filas que se formam nas atuais praças de pedágio, especialmente em feriados prolongados.

Demais praças

A mudança atinge apenas os pedágios instalados no eixo principal das duas rodovias. Os pedágios de contenção instalados nos acessos às cidades da Grande São Paulo vão continuar com as praças já instaladas.

Conforme a concessionária Ecovias, os pórticos de free flow serão instalados na entrada do “garrafão” das praças atuais. Está prevista a demolição das cabines atuais após o início da operação do novo sistema. “Com essa implantação, os usuários do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) poderão se habituar gradualmente a esse novo sistema de cobrança, que no futuro poderá vir a substituir outras praças, a depender de novas tratativas com o governo”, afirma a concessionária.

Operação Comboio

A troca no modelo de pedágio vai afetar a Operação Comboio, um procedimento de segurança adotado pela Polícia Rodoviária Estadual e pela concessionária quando há neblina densa no sistema, sobretudo no trecho da Serra do Mar. Atualmente, as praças de pedágio são usadas para reter o tráfego e formar os grupos de veículos que transpõem os trechos de neblina guiados por viaturas em baixa velocidade, reduzindo o risco de acidentes.

Segundo a Ecovias, quando o sistema eletrônico de cobrança entrar em funcionamento, as estruturas físicas das praças de pedágio existentes serão mantidas temporariamente a fim de viabilizar a realização da Operação Comboio, já que a medida contratual é necessária para a segurança viária.