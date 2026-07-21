PF mira grupo que desviou R$ 45 milhões de clientes da Caixa

Cerca de 120 agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Rio de Janeiro e em dois municípios de São Paulo

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (21) a Operação Infiltrados para desarticular uma organização criminosa acusada de furtar cerca de R$ 45 milhões de correntistas e beneficiários da Caixa Econômica Federal. O esquema consistia no desvio eletrônico de valores por meio do acesso ilícito a dados sigilosos das vítimas.

A ofensiva conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público Federal (GAECO/MPF). Cerca de 120 agentes cumprem 25 mandados de busca e apreensão em cinco cidades do Rio de Janeiro (na capital fluminense, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Cabo Frio) e em dois municípios de São Paulo (Indaiatuba e Salto).

De acordo com as investigações, a quadrilha operava com o auxílio de servidores públicos e de outros suspeitos para vazar informações privilegiadas e dificultar o trabalho das autoridades. A PF também identificou que a rede criminosa contava com o suporte financeiro e logístico de pessoas ligadas à exploração de loterias ilegais.

Os alvos da operação deverão responder por organização criminosa, obstrução de Justiça e violação de sigilo funcional. Segundo a corporação, novas acusações não estão descartadas e podem surgir com o avanço das apurações.

*texto produzido com auxílio de IA