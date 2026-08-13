PM realiza operação em 27 comunidades do RJ contra avanço territorial do CV

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira (13) uma megaoperação com o objetivo de conter a expansão territorial da facção criminosa Comando Vermelho (CV). A ofensiva contou com a mobilização de 27 batalhões e atua de forma simultânea em aproximadamente 30 comunidades fluminenses, abrangendo a capital, a Baixada Fluminense e a Região Metropolitana.

As ações buscam interromper as disputas por territórios e frear a estratégia de expansão da facção criminosa, que vinha sendo divulgada pelo grupo de forma pública desde 2024, tanto em âmbito local quanto nacional.

Na capital, as incursões se concentram em pontos estratégicos e conhecidos redutos da organização, como Andaraí, Vila Vintém e Cidade de Deus, além de outros bairros da zona norte. Até o momento, as equipes policiais já registraram prisões e apreensões de materiais ilícitos.

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