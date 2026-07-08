Polícia apura lista que separou alunas de colégio do Rio em categorias sexuais

Os investigados são menores de idade e responderão por crimes análogos a injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame e constrangimento

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), por meio da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) investiga uma lista feita por estudantes do Colégio Cruzeiro, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para separar as alunas da instituição em categorias sexuais. A informação foi noticiada pela TV Globo e confirmada pela Jovem Pan.

A lista foi criada em uma plataforma on-line no formato “tier list”, em que temas são divididos em categorias pré-estabelecidas. As estudantes foram separas em:

“GOAT” (“melhor de todos os tempos”, em tradução livre);

“Comeria no lucro”;

“Bêbado vai”;

“Me arrependi depois”;

“Nem olharia”.

Em entrevista a Globonews, a delegada Maria Luisa Machado, da DCAV, informou que ao menos 65 alunas da instituição de ensino serão ouvidas pela polícia. Já o diretor do colégio prestou depoimento nesta quarta-feira (8).

Machado disse também que a lista foi criada de forma anônima, o que dificulta a identificação dos responsáveis. A expectativa é de que os depoimentos ajudem a esclarecer quem produziu e divulgou o conteúdo.

Os investigados pelo episódio são todos menores de idades. Eles responderão por crimes análogos a injúria, difamação e submissão de adolescente a vexame e constrangimento.

A Jovem Pan entrou em contato com o Colégio Cruzeiro por meio de sua secretaria, mas não obteve resposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

Com informações de Estadão Conteúdo