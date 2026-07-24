Polícia investiga esposa e enteado de suspeito de atirar em tenente da Rota

Segundo a PM, a mulher é acusada de auxiliar a fuga de Golias

A Polícia Militar do Estado de São Paulo deteve, na última quinta-feira (23), a esposa e o enteado de Hércules da Costa Siqueira, conhecido como “Golias”, principal suspeito de atirar no tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos.

Segundo a PM, a mulher é investigada por supostamente auxiliar a fuga de Golias. Já o enteado teria monitorado a rotina do tenente. A Rota conduziu os dois ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram ouvidos e depois liberados.

A ROTA localizou e conduziu ao DHPP, ontem (23), a esposa e o enteado de Hércules, conhecido como "Golias", apontado como autor dos disparos que atingiram o Tenente PM Pimentel, em São Caetano do Sul, no dia 27 de junho.



A mulher é investigada por auxiliar na fuga de "Golias".… pic.twitter.com/Oj77HeIlfF — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) July 24, 2026

Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que os dois foram localizados na Vila Princesa Isabel, zona leste da capital.

No início do mês, a SSP-SP informou que está oferecendo R$ 50 mil como recompensa por novas informações que ajudem na prisão de Hércules da Costa Siqueira. Em nota, a secretaria orientou que, quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito, deve ligar para o Disque Denúncia, 181, ou enviar pelo site www.ssp.sp.gov.br/denuncia. Os canais funcionam por 24 horas. a SSP prometeu sigilo total.

A SSP também pediu para que as pessoas “não tentassem abordar o suspeito”.

Relembre o caso

Ronickson Pimentel foi alvo de uma série de disparos quando estava parado com a sua moto em um semáforo em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo em 27 de junho. Ele foi surpreendido pelos criminosos, que se aproximaram em dupla, também em uma motocicleta, e abriram fogo contra o tenente.

O policial foi socorrido pelo helicóptero Águia e, desde então, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

Em 28 de junho, dois homens suspeitos de envolvimento no crime foram presos temporariamente. Eles são investigados por darem cobertura logística para os autores dos disparos, que seguem foragidos.

Três dias depois, a polícia informou ter identificado o suspeito de efetuar os disparos.

*Com informações do Estadão Conteúdo