Quadrilha invade e furta casa em área nobre de São Paulo

Quatro suspeitos invadiram e furtaram uma casa no Jardim Paulista, bairro nobre da zona oeste de São Paulo, na noite do sábado (05). Um homem de 25 anos foi preso em flagrante. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, flagrou quatro suspeitos saindo da residência.

Ao avistarem os policiais, os suspeitos abandonaram os itens furtados e fugiram. Um deles, no entanto, foi alcançado e detido pelos agentes na Avenida Nove de Julho. Ele permanece à disposição da Justiça. A SSP informou que os itens foram devolvidos ao proprietário e que foi solicitada perícia ao Instituto de Criminalística (IC). A identidade da vítima não foi revelada.

O caso foi registrado como furto a residência e associação criminosa no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. A Polícia Civil realiza diligências para localizar e prender os outros suspeitos.