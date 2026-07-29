Rajadas de vento com mais de 90km/h paralisam metrô e geram apagão no Rio

Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira (29) que fortes rajadas de vento, que chegaram a mais de 90km/h, paralisaram as linhas de metrô, derrubaram árvores por toda a cidade e geraram apagão. A falta de energia afetou bairros da capital e da Baixada.

Conforme o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o município entrou no estágio 2 às 16h50 desta quarta. Segundo o COR-Rio, o estágio 2 é quando há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas.

Eles informaram ainda que a medida foi devido ao registro de “ventos fortes e muito fortes e previsão de intensificação nas próximas horas”.

O COR-Rio aconselhou que as pessoas sigam suas rotinas, mas fiquem atentos, além de recomendações práticas:

Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;

Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto.

Baixe o aplicativo do COR.Rio para mais informações.

Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Metrô paralisado

MetrôRio disse que, por conta de falha no fornecimento de energia elétrica, toda a circulação de trens estava interrompida, sendo as linhas 1, 2 e 4. Há pouco, porém, eles informaram que as linhas 1 e 4 estão processo de normalização, mas a 2 permanece inativa.

“O MetrôRio informa que, neste momento, os intervalos estão em processo de normalização nas linhas 1 e 4. A circulação na Linha 2, no entanto, permanece interrompida, devido a falha no fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira”, escreveram na rede social X.

O MetrôRio informa que, neste momento, os intervalos estão em processo de normalização nas linhas 1 e 4. A circulação na Linha 2, no entanto, permanece interrompida, devido a falha no fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira (29/07). https://t.co/n58S13Dely pic.twitter.com/zmNQaqeCMz — MetrôRio (@metro_rio) July 29, 2026

O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) do Rio de Janeiro, (sistema moderno de bonde elétrico que atua no Centro e na Região Portuária da cidade, integrando trens, metrô, barcas, ônibus e aeroportos) chegou a ser paralisado por conta das ocorrências mas já foi normalizado.

Queda de árvores

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, pequenos núcleos de chuva afetam o município. Outros núcleos que atuam na Região Serrana do estado não devem se deslocar para a capital fluminense. “Na próxima hora, há previsão de chuva fraca em pontos isolados e rajadas de vento moderado a muito forte”, informou o COR-Rio às 17h43 desta quarta.

Muitas árvores caíram pela cidade carioca, o COR-Rio informou os pontos:

Viaduto Waldemar Vianna, sentido Avenida Brasil; Rua Aurélio de Figueiredo, na altura da Rua Viúva Dantas; Rua Marquês de Barbacena, na altura da Estrada de Urucânia; Estrada da Pedra, na altura da estação de BRT Santa Veridiana, nos dois sentidos; Viaduto Doze de Outubro, no sentido Avenida Brasil; Estrada Benvindo de Novaes, no sentido Orla, na altura do Américas Shopping; Avenida das Américas, na altura da estação de BRT Pedra de Itaúna, sentido Santa Cruz Rua Luiz da Câmara Cascudo, número 60, no Recreio Rua Ulisses Guimarães, altura da Estácio – Cidade Nova Rua Itapirú, altura do Presunic – Rio Comprido Rua Dias da Cruz, no sentido Engenho de Dentro, altura do Imperador – Méier Avenida Paulo de Frontin, no sentido Lagoa, na altura da Rua Haddock Lobo – Rio Comprido Avenida Francisco Alves – Jardim Guanabara Rua João Paulo I, na altura Joaquim Palhares – Estácio Rua Engenheiro Coloriano – Freguesia Rua Miritiba, na altura da Rua Coronel Rogaciano Mendes – Freguesia Rua Teixeira de Freitas, na altura dos Arcos da Lapa – Centro

Queda de galho sobre fiação:

Rua Dom Maurício, em Curicica

Apagão

A Light, concessionária responsável pela distribuição e comercialização de energia elétrica no Rio, informou que registraram uma ocorrência externa ao sistema da Light, afetando o fornecimento de energia para Zona Sul, Tijuca e Centro do Rio. “Nossas equipes estão atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível”, escreveram no X.

Com a queda de energia, sinais de trânsito ficaram paralisado, o que causou problemas no trânsito.