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Rajadas de vento com mais de 90km/h paralisam metrô e geram apagão no Rio

COR-Rio aconselhou que as pessoas sigam suas rotinas, mas fiquem atentos

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Fortes rajadas de vento no Rio de Janeiro
Fortes rajadas de vento no Rio de Janeiro Obtido pela Jovem Pan

Prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta quarta-feira (29) que fortes rajadas de vento, que chegaram a mais de 90km/h, paralisaram as linhas de metrô, derrubaram árvores por toda a cidade e geraram apagão. A falta de energia afetou bairros da capital e da Baixada.

Conforme o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio), o município entrou no estágio 2 às 16h50 desta quarta. Segundo o COR-Rio, o estágio 2 é quando há previsão de mudança na rotina da cidade nas próximas horas, ou já há impactos que exigem ações de resposta imediatas.

Eles informaram ainda que a medida foi devido ao registro de “ventos fortes e muito fortes e previsão de intensificação nas próximas horas”.

O COR-Rio aconselhou que as pessoas sigam suas rotinas, mas fiquem atentos, além de recomendações práticas:

  • Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;
  • Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;
  • Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto.
  • Baixe o aplicativo do COR.Rio para mais informações.
  • Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).

Metrô paralisado

MetrôRio disse que, por conta de falha no fornecimento de energia elétrica, toda a circulação de trens estava interrompida, sendo as linhas 1, 2 e 4. Há pouco, porém, eles informaram que as linhas 1 e 4 estão processo de normalização, mas a 2 permanece inativa.

“O MetrôRio informa que, neste momento, os intervalos estão em processo de normalização nas linhas 1 e 4. A circulação na Linha 2, no entanto, permanece interrompida, devido a falha no fornecimento de energia elétrica na tarde desta quarta-feira”, escreveram na rede social X.

O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) do Rio de Janeiro, (sistema moderno de bonde elétrico que atua no Centro e na Região Portuária da cidade, integrando trens, metrô, barcas, ônibus e aeroportos) chegou a ser paralisado por conta das ocorrências mas já foi normalizado.

Queda de árvores

De acordo com o Sistema Alerta Rio, no momento, pequenos núcleos de chuva afetam o município. Outros núcleos que atuam na Região Serrana do estado não devem se deslocar para a capital fluminense. “Na próxima hora, há previsão de chuva fraca em pontos isolados e rajadas de vento moderado a muito forte”, informou o COR-Rio às 17h43 desta quarta.

Muitas árvores caíram pela cidade carioca, o COR-Rio informou os pontos:

  1. Viaduto Waldemar Vianna, sentido Avenida Brasil;
  2. Rua Aurélio de Figueiredo, na altura da Rua Viúva Dantas;
  3. Rua Marquês de Barbacena, na altura da Estrada de Urucânia;
  4. Estrada da Pedra, na altura da estação de BRT Santa Veridiana, nos dois sentidos;
  5. Viaduto Doze de Outubro, no sentido Avenida Brasil;
  6. Estrada Benvindo de Novaes, no sentido Orla, na altura do Américas Shopping;
  7. Avenida das Américas, na altura da estação de BRT Pedra de Itaúna, sentido Santa Cruz
  8. Rua Luiz da Câmara Cascudo, número 60, no Recreio
  9. Rua Ulisses Guimarães, altura da Estácio – Cidade Nova
  10. Rua Itapirú, altura do Presunic – Rio Comprido
  11. Rua Dias da Cruz, no sentido Engenho de Dentro, altura do Imperador – Méier
  12. Avenida Paulo de Frontin, no sentido Lagoa, na altura da Rua Haddock Lobo – Rio Comprido
  13. Avenida Francisco Alves – Jardim Guanabara
  14. Rua João Paulo I, na altura Joaquim Palhares – Estácio
  15. Rua Engenheiro Coloriano – Freguesia
  16. Rua Miritiba, na altura da Rua Coronel Rogaciano Mendes – Freguesia
  17. Rua Teixeira de Freitas, na altura dos Arcos da Lapa – Centro

Queda de galho sobre fiação:

  1. Rua Dom Maurício, em Curicica

Apagão

A Light, concessionária responsável pela distribuição e comercialização de energia elétrica no Rio, informou que registraram uma ocorrência externa ao sistema da Light, afetando o fornecimento de energia para Zona Sul, Tijuca e Centro do Rio. “Nossas equipes estão atuando para restabelecer o serviço o mais breve possível”, escreveram no X.

Com a queda de energia, sinais de trânsito ficaram paralisado, o que causou problemas no trânsito.

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