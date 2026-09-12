Após fortes chuvas, Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar em SP; veja vídeo

Com a intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, o Rio Tietê subiu e está perto de transbordar. Registro feito na manhã deste sábado (12) mostra a elevação do volume do rio na altura da Ponte da Freguesia do Ó, zona norte da capital. A capital amanheceu bastante chuvosa.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista neste fim de semana vai provocar chuvas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de intensas rajadas de vento que podem superar os 60km/h.

“Os modelos de previsão indicam que as instabilidades devem persistir até o início da próxima semana, com leve declínio das temperaturas”, alerta o órgão municipal. O cenário se repete no domingo (13).

Veja o vídeo:

Após fortes chuvas, Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar em SP

Mortes após desmoronamento na zona leste

Duas mulheres morreram, sendo uma grávida, após o desabamento de um prédio em construção na madrugada deste sábado, na cidade de São Paulo, em meio a uma madrugada de chuvas intensas.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Foram notificadas dez vítimas, sendo duas mortes. Conforme o órgão estadual, a relação do acidente com as chuvas ainda não foi confirmada.

Previsão do tempo

Para este sábado, a previsão é de tempo chuvoso ao longo de todo o dia e também à noite. Segundo o Inmet, a capital deve registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C.

No domingo, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas – a máxima não deve passar dos 17°C. A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana.

Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.