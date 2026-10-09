Saiba quem são as vítimas da queda de avião da PM de Minas Gerais
Uma queda de avião da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) nesta sexta-feira (09) nas proximidades do aeroporto do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, em Minas Gerais, deixou três policiais militares mortos.
Segundo a Polícia Militar, se tratava de voo de rechecagem que habilitação, um processo que faz parte da condição aéronautioca.
Quem são as vítimas
- Coronel Luis Silvestre, 49 anos, deixa uma esposa e três filhos;
- Tenente Gabriela Emilia deixa duas crianças, inclusive pequenas;
- Tenente Alice Almeida não tinha filhos.
As duas mulheres tinhame entre 33 e 34 anos de idade, segundo a Polícia Militar de Minas Gerias. A Tenente Emilia, inclusive, tinha acabou de voltar de licença-maternidade.
O Coronel Silvestre, que era o piloto com mais horas de voo da coorporação, tendo mais de mil horas de voo, e a Tenente Emília, que foi a primeira mulher em Minas Gerais na corporação habilitada como piloto de aeronaves de asas fixas do Comando de Aviação do Estado (ComAvE), eram de Belo Horizonte. Já a Tenente Alice, era do sul de Minas Gerais.
Segundo acidente aéreo em MG
Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.
O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.
O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.
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