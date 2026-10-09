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Saiba quem são as vítimas da queda de avião da PM de Minas Gerais

Segundo a Polícia Militar, se tratava de voo de rechecagem que habilitação, um processo que faz parte da condição aéronautioca.

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queda de avião minas gerais
Três políciais militares morreram em queda de avião em Minas Gerais Reprodução

Uma queda de avião da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) nesta sexta-feira (09) nas proximidades do aeroporto do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, em Minas Gerais, deixou três policiais militares mortos.

Segundo a Polícia Militar, se tratava de voo de rechecagem que habilitação, um processo que faz parte da condição aéronautioca.

Quem são as vítimas

  • Coronel Luis Silvestre, 49 anos, deixa uma esposa e três filhos;
  • Tenente Gabriela Emilia deixa duas crianças, inclusive pequenas;
  • Tenente Alice Almeida não tinha filhos.

As duas mulheres tinhame entre 33 e 34 anos de idade, segundo a Polícia Militar de Minas Gerias. A Tenente Emilia, inclusive, tinha acabou de voltar de licença-maternidade.

O Coronel Silvestre, que era o piloto com mais horas de voo da coorporação, tendo mais de mil horas de voo, e a Tenente Emília, que foi a primeira mulher em Minas Gerais na corporação habilitada como piloto de aeronaves de asas fixas do Comando de Aviação do Estado (ComAvE), eram de Belo Horizonte. Já a Tenente Alice, era do sul de Minas Gerais.

Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.

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