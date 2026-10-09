Saiba quem são as vítimas da queda de avião da PM de Minas Gerais

Segundo a Polícia Militar, se tratava de voo de rechecagem que habilitação, um processo que faz parte da condição aéronautioca.

Uma queda de avião da Polícia Militar de Minas Gerias (PMMG) nesta sexta-feira (09) nas proximidades do aeroporto do Vale do Aço, em Santana do Paraíso, em Minas Gerais, deixou três policiais militares mortos.

Segundo a Polícia Militar, se tratava de voo de rechecagem que habilitação, um processo que faz parte da condição aéronautioca.

Quem são as vítimas

Coronel Luis Silvestre, 49 anos, deixa uma esposa e três filhos;

Tenente Gabriela Emilia deixa duas crianças, inclusive pequenas;

Tenente Alice Almeida não tinha filhos.

As duas mulheres tinhame entre 33 e 34 anos de idade, segundo a Polícia Militar de Minas Gerias. A Tenente Emilia, inclusive, tinha acabou de voltar de licença-maternidade.

O Coronel Silvestre, que era o piloto com mais horas de voo da coorporação, tendo mais de mil horas de voo, e a Tenente Emília, que foi a primeira mulher em Minas Gerais na corporação habilitada como piloto de aeronaves de asas fixas do Comando de Aviação do Estado (ComAvE), eram de Belo Horizonte. Já a Tenente Alice, era do sul de Minas Gerais.

Segundo acidente aéreo em MG

Mais cedo, um piloto morreu carbonizado na queda uma aeronave na manhã desta sexta-feira, 9, no bairro São Gabriel, na região Nordeste de Belo Horizonte.

O avião de pequeno porte caiu em um local atrás da estação São Gabriel e do pátio de manutenção do metrô.

O monomotor decolou do Aeroporto da Pampulha e tinha como destino a cidade de Juatuba, a cerca de 50 quilômetros da capital mineira. Ele faria um pouso e retornaria para Belo Horizonte.