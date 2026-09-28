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Operação policial na Maré deixa um morto e 10 feridos no RJ

Na ação, dois adolescentes, um de 12 anos e outro de 15 anos, foram atingidos pelos tiros

Agência Brasil

Veículo da PM do Rio
Conforme o hospital, uma das vítimas tem estado grave Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma operação da Polícia Militar nas comunidades do Timbau e Baixa do Sapateiro, no Conjunto de Favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, deixou 10 homens feridos, entre eles um PM, e um morto. Todos foram levados para o Hospital Federal de Bonsucesso. Conforme o hospital, uma das vítimas tem estado grave.

Durante a ação, dois ônibus com alunos da Escola Eleva, que iam para uma excursão escolar, foram sequestrados por criminosos e usados como barricada para atrapalhar a atuação dos policiais no local. Depois da atuação de policiais militares, os alunos foram transferidos para outros ônibus e seguiram viagem.

Na ação, dois adolescentes, um de 12 anos e outro de 15 anos, foram atingidos pelos tiros. De acordo com a ONG Redes da Maré, a criança de 12 anos foi atendida e liberada. O jovem de 15 anos permanece em atendimento. A equipe da ONG apurou também que três pessoas foram mortas no confronto e que ainda há possibilidade de mais mortes. Essa informação não foi confirmada pela PM.

Segundo a Secretaria de Estado da Polícia Militar, a ação, que começou nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (28) e ainda não foi encerrada, tem o objetivo de “combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região”.

Participam da operação cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC). “A operação também conta com o emprego de equipamento aeromóvel da Polícia Militar e sete veículos blindados”, completou a secretaria

Os policiais apreenderam 12 fuzis e cinco pistolas, além de granadas, drogas e munições. Também foi recuperado um veículo.

Saúde

A Secretaria Estadual de Saúde informou que as unidades da rede estadual estão funcionando normalmente. Já na rede municipal, quatro unidades de Atenção Primária da região suspenderam o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários.

Escolas

Na rede estadual de ensino, duas escolas precisaram ser fechadas na região, segundo a Secretaria de Estado de Educação. Na rede municipal, conforme a Secretaria de Educação da capital, 41 unidades escolares foram impactadas pelas operações policiais.

Em nota, a ONG Redes da Maré informou que acompanha a ação policial na região e atende aos moradores que tiveram direitos violados em um plantão de acolhimento presencial e via WhatsApp.

As informações coletadas com moradores “são reunidas e encaminhadas ao monitoramento do Grupo de Trabalho da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 635, conhecida como ADPF das Favelas, que tem o objetivo de combater a letalidade policial em operações no Rio de Janeiro.

Jacarepaguá

A manhã desta segunda-feira também foi movimentada na Cidade de Deus, na zona sudoeste do Rio, onde policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) fizeram operação para “reforçar o policiamento na região, coibir roubos de veículos e localizar automóveis roubados para prática de crimes. Os policiais fizeram ainda buscas por materiais ilícitos.

Também na Cidade de Deus, criminosos usaram ônibus como barricadas. O trânsito nas vias da comunidade ficou prejudicado. A Secretaria de Estado da Polícia Militar informa que não foram registradas apreensões.

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