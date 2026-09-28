JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Tempo Real | 14h00 - 16h00
Brasil

Criminosos usam ônibus escolares como barricadas na Linha Vermelha, no RJ

Ação dos bandidos aconteceu após a secretaria de Estado de Polícia Militar realizar uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da cidade

Estadão Conteúdo

Criminosos usam ônibus escolares como barricadas na Linha Vermelha, no RJ
Criminosos usam ônibus escolares como barricadas na Linha Vermelha, no RJ Reprodução / TV Globo

Dois ônibus escolares de excursão de alunos da Escola Eleva foram abordados por criminosos na manhã desta segunda-feira (28) e utilizados como barricadas na Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense.

Os ônibus saíram da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, e seguiam em direção a Vassouras, no interior do Estado. Procurada pelo Estadão, a Eleva ainda não se manifestou.

Os criminosos tiraram a chave de dois coletivos para usá-los como barricadas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a via ficou interditada no sentido Baixada, das 10h18 às 10h48.

A abordagem ocorreu após a secretaria de Estado de Polícia Militar deflagrar uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira.

A ação reuniu cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A operação também conta com o emprego de Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, e de sete veículos blindados.

A operação tem como objetivo combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região.

Até o momento, foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam 83 quilos de drogas.

Assuntos

continue lendo

Apostas esportivas Brasil Após MP, bets vão ter de devolver R$ 1,7 bilhão a 23 milhões de apostadores Os consumidores com saldo têm até 5 de outubro para retirar os valores voluntariamente
  1. Acidente com ônibus de turismo deixa três mortos em rodovia no Espírito Santo Estadão Conteúdo · há 5 horas
  2. Morre homem baleado na frente dos filhos durante assalto na zona sul de SP Jovem Pan* · há 6 horas
  3. APS firma acordo para encerrar litígio sobre tarifa de acesso ao Porto de Santos Estadão Conteúdo · há 23 horas
  4. Até quando vai o calor? Veja quando as temperaturas devem cair em SP e no Brasil Estadão Conteúdo · há 1 dia