Criminosos usam ônibus escolares como barricadas na Linha Vermelha, no RJ

Ação dos bandidos aconteceu após a secretaria de Estado de Polícia Militar realizar uma operação no Complexo da Maré, na zona norte da cidade

Dois ônibus escolares de excursão de alunos da Escola Eleva foram abordados por criminosos na manhã desta segunda-feira (28) e utilizados como barricadas na Linha Vermelha, sentido Baixada Fluminense.

Os ônibus saíram da Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, e seguiam em direção a Vassouras, no interior do Estado. Procurada pelo Estadão, a Eleva ainda não se manifestou.

Os criminosos tiraram a chave de dois coletivos para usá-los como barricadas. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR), a via ficou interditada no sentido Baixada, das 10h18 às 10h48.

A abordagem ocorreu após a secretaria de Estado de Polícia Militar deflagrar uma operação no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta segunda-feira.

A ação reuniu cerca de 200 policiais militares de unidades especializadas, entre elas o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e o Batalhão de Ações com Cães (BAC).

A operação também conta com o emprego de Grupamento Aeromóvel (GAM) da Polícia Militar, e de sete veículos blindados.

A operação tem como objetivo combater a atuação de criminosos e reprimir atividades relacionadas ao tráfico de drogas e à circulação de armas na região.

Até o momento, foram apreendidos 12 fuzis, oito pistolas, além de granadas, munições e carregadores. Os policiais militares recuperaram ainda seis veículos e apreenderam 83 quilos de drogas.