São Paulo registra tarde mais fria para um mês de setembro em 26 anos

Capital registrou 13,6 °C, a menor temperatura máxima registrada foi de 13,1 °C, em 26 de setembro de 2000

A cidade de São Paulo registrou nesta segunda-feira (7) a tarde mais fria para um mês de setembro em 26 anos. A previsão indicava temperatura máxima de 13 °C, porém, foram registrados 13,6 °C. Portanto, o recorde não foi confirmado na capital paulista, uma vez que, a menor temperatura máxima registrada foi de 13,1 °C, em 26 de setembro de 2000.

Temperatura nos termômetros começou a cair a partir daí e às 17h, quando marcava 13°C.

O registro é da meteorologista Josélia Pegorin, da agência Climatempo, com base em dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) da estação meteorológica no Mirante de Santana, localizada na zona norte paulistana, onde é feita a medição oficial da cidade.

Segundo dados da Defesa Civil, na madrugada desta segunda-feira, foi registrado 10,1 °C na estação de Interlagos. São Paulo não teve a noite mais fria no mês de setembro em quatro anos, pois em 24 de setembro de 2022 registrou 9,3 °C.