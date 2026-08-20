Segurança é preso suspeito de espancar ciclista que morreu no Rio; polícia procura 2º envolvido

De acordo com a polícia, dois entregadores de delivery que participaram das agressões ainda não foram identificados

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (20) um dos seguranças envolvidos na morte de Cláudio Rafael Landeiro, de 37 anos, que foi espancado em Copacabana, na zona sul da capital fluminense, após ser acusado de roubar uma bicicleta.

A polícia diz que identificou dois suspeitos de envolvimento no crime. Um deles se entregou nesta quinta-feira e o outro é procurado.

“Após um intenso trabalho de investigação da 12ª DP (Copacabana), dois envolvidos foram identificados e tiveram mandados de prisão expedidos pela Justiça. Nesta quinta-feira, ao perceber o cerco se fechar, um deles se entregou na unidade. As investigações seguem para localizar o segundo foragido, identificar os demais envolvidos e responsabilizá-los criminalmente”, diz a Polícia Civil.

De acordo com a polícia, dois entregadores de delivery que participaram das agressões ainda não foram identificados.

Landeiro saiu de casa, em Botafogo, com uma bicicleta elétrica da irmã na terça-feira (11). Ele foi abordado por um segurança de um estabelecimento na rua Barata Ribeiro, em Copacabana, que o acusou de furto

Em entrevista ao Zona Sul Urgente, um dos seguranças diz que abordou Landeiro e perguntou se a bicicleta era dele. Com a suposta negativa da vítima, o segurança afirmou que só deixaria a bicicleta sair do local com o dono. Após a abordagem, um grupo de entregadores teria chegado ao local e levado Landeiro para outra rua e o agredido.

“Quando reparei a bicicleta, perguntei se era dele, e ele disse que não era. Falei que só ia entregar a bicicleta quando aparecesse o dono. Depois chegou o pessoal (entregadores) do Ifood. Ele foi querendo levar, eu fui e deu um soco no braço”, disse

Bombeiros foram acionados e levaram Cláudio para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, mas ele não resistiu.