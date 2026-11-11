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Sistemas do Porto de Santos serão retomados gradualmente após ataque cibernético

Serviços de internet e telefonia foram restabelecidos na segunda-feira, 9

Estadão Conteúdo

Porto de Santos
Porto de Santos Divulgação / Porto de Santos

A Autoridade Portuária de Santos (APS) informou na manhã desta quarta-feira, 11, que segue na recuperação de seus sistemas online, afetados na sexta-feira, 6, por um ataque cibernético após a reinicialização dos sistemas devido a uma queda de energia.

Segundo a companhia, a retomada ocorre de forma gradual. A APS afirmou que os serviços de internet e telefonia foram restabelecidos na segunda-feira, 9, e que o site do Porto e outros sistemas internos devem ser disponibilizados em breve.

A autoridade portuária reiterou que as operações seguem e que não há risco de paralisação.

De acordo com a APS, as entradas e saídas de navios e os acessos terrestres ao Porto estão mantidos.

A empresa informou que ainda não foi possível determinar o alcance do ataque nem se houve acesso a dados. A APS disse que a Polícia Federal abriu na terça-feira, 10, um inquérito para apurar o caso.

Enquanto os sistemas não são totalmente restabelecidos, parte dos serviços está sendo prestada por meios alternativos, segundo a companhia.

A APS declarou ainda que nenhum serviço deixou de ser prestado e que adotou medidas técnicas, administrativas e jurídicas para mitigar eventuais impactos, com a intenção de normalizar os sistemas e serviços em breve.

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