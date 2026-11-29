Com gol de Neymar, Santos derrota o Vitória por 3 a 2
O Santos derrotou o Vitória por 3 a 2 neste domingo (29), no Barradão, em Salvador, pela 37ª rodada do Brasileirão.
O Santos abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Willian Arão. O Vitória empatou aos 42, com Baralhas, após assistência de Carlos Renê de Sousa Ferreira.
Neymar da Silva Santos Júnior pôs o Santos na frente aos 17 minutos do segundo tempo: 2 a 1. Aos 38, Neymar da Silva Santos Júnior ampliou de pênalti: 3 a 1. Foi o segundo dele no jogo. Nos acréscimos do segundo tempo, Carlos Renê de Sousa Ferreira descontou.
Com dois gols e uma assistência, Neymar participou de três gols do Santos.
A vitória leva o Santos a 53 pontos. O Vitória permanece com 44 pontos.
O Vitória finalizou mais, 18 a 12, e mesmo assim perdeu. No alvo, foram 6 do Vitória e 5 do Santos.
O próximo jogo do Vitória é na quarta-feira (2/12), contra o Vasco. O Santos enfrenta o Botafogo na quarta-feira (2/12).
Ficha do jogo
- Placar: Vitória 2 x 3 Santos
- Gols: Willian Arão (25′, Santos); Baralhas (42′, Vitória); Neymar da Silva Santos Júnior (62′, Santos); Neymar da Silva Santos Júnior (83′, Santos, pênalti); Carlos Renê de Sousa Ferreira (90+4′, Vitória)
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Arbitragem: Wilton Sampaio
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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