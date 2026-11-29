Vitória x Santos: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Vitória x Santos acontece neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
O Vitória chega à rodada em 13º lugar, com 44 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Internacional por 5 a 2. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.
Do outro lado, o Santos chega para o duelo na 9ª colocação, com 50 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Grêmio por 2 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.
O confronto mais recente, em 30/05/2026, terminou com vitória do Santos por 3 a 1.
Onde assistir Vitória x Santos ao vivo
O torcedor pode acompanhar a partida por Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Vitória x Santos
Vitória x Santos começa às 16h (horário de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Barradão, em Salvador.
Escalações de Vitória x Santos
As escalações oficiais de Vitória e Santos costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)
- Data e horário: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)
- Local: Barradão, em Salvador
- Arbitragem: Wilton Sampaio
- Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
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