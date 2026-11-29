Vitória x Santos acontece neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Barradão, em Salvador. A partida é válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.

O Vitória chega à rodada em 13º lugar, com 44 pontos. Em seu jogo mais recente, a equipe venceu o Internacional por 5 a 2. Nos cinco jogos mais recentes da competição, foram duas vitórias, um empate e duas derrotas.

Do outro lado, o Santos chega para o duelo na 9ª colocação, com 50 pontos, na zona de classificação para a Sul-Americana. Em sua última apresentação, a equipe perdeu para o Grêmio por 2 a 0. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de uma vitória, dois empates e duas derrotas.

O confronto mais recente, em 30/05/2026, terminou com vitória do Santos por 3 a 1.

Onde assistir Vitória x Santos ao vivo

O torcedor pode acompanhar a partida por Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Globoplay (streaming).

Horário e local de Vitória x Santos

Vitória x Santos começa às 16h (horário de Brasília) neste domingo (29), 29/11/2026, no Barradão, em Salvador.

Escalações de Vitória x Santos

As escalações oficiais de Vitória e Santos costumam ser divulgadas cerca de uma hora antes do pontapé inicial.

Ficha do jogo

Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada)

Campeonato Brasileiro de 2026 (37ª rodada) Data e horário: 29/11/2026, às 16h (de Brasília)

29/11/2026, às 16h (de Brasília) Local: Barradão, em Salvador

Barradão, em Salvador Arbitragem: Wilton Sampaio

Wilton Sampaio Transmissão: Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view), GE TV (YouTube) e Globoplay (streaming)

Matéria produzida automaticamente com dados da partida.