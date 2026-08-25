SP começa semana com tempo frio, mas tendência é de temperatura subir; veja previsão

De acordo com a Climatempo, o sol na capital paulista deve voltar a aparecer na quinta-feira (27); mudança começa pelo interior paulista e avança para a maior cidade do país

A cidade de São Paulo ainda terá tempo frio e bastante nebulosidade nesta terça-feira (25), mas o cenário começa a mudar a partir de quarta (26). A circulação de umidade mantém as temperaturas mais baixas na capital e no leste paulista, enquanto o ar frio perde força e o calor volta a ganhar espaço no estado ao longo da semana.

Na capital, a terça-feira deve ser marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuva leve ou garoa. A presença de umidade vinda do oceano dificulta a entrada do sol e limita a elevação das temperaturas. A mesma condição deve atingir o litoral, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira.

A mudança começa a ser percebida na quarta-feira. A atuação de um cavado – região alongada de baixa pressão atmosférica – deve aumentar a instabilidade e provocar áreas de chuva em diferentes regiões de São Paulo, principalmente próximas à divisa com o Paraná e em setores do leste do estado. Apesar da presença de nuvens, as temperaturas começam a subir.

A partir de quinta-feira (27), a nebulosidade diminui e o sol passa a aparecer por períodos mais longos. O aquecimento começa pelo interior paulista e avança para a capital e outras áreas do estado.

Na sexta-feira (28) e durante o fim de semana, a previsão é de temperaturas mais altas em São Paulo. Segundo a Climatempo, os termômetros podem ficar acima da média para o período em diferentes regiões do estado, inclusive na cidade de São Paulo.

Calor começa pelo interior

O aquecimento não ficará somente em São Paulo. A partir de quarta-feira, a elevação das temperaturas deve atingir áreas do norte e oeste do Paraná, o sul de Minas e regiões do centro-oeste e noroeste de Minas Gerais.

A mudança também deve alcançar todo o Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e oeste da Bahia. Nesses locais, a Climatempo cita a possibilidade de uma nova onda de calor a partir de quarta ou quinta-feira, dependendo da evolução das temperaturas e da duração do período de aquecimento.

A previsão indica que os últimos dias de agosto e o início de setembro poderão ter temperaturas próximas de 40°C em diferentes estados do interior do país.

No Mato Grosso do Sul, o aumento da temperatura começa já nesta terça-feira. O ar frio permanece mais concentrado sobre o oceano e perde influência sobre áreas do interior do Brasil.