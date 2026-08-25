SP começa semana com tempo frio, mas tendência é de temperatura subir; veja previsão
A cidade de São Paulo ainda terá tempo frio e bastante nebulosidade nesta terça-feira (25), mas o cenário começa a mudar a partir de quarta (26). A circulação de umidade mantém as temperaturas mais baixas na capital e no leste paulista, enquanto o ar frio perde força e o calor volta a ganhar espaço no estado ao longo da semana.
Na capital, a terça-feira deve ser marcada por muitas nuvens e possibilidade de chuva leve ou garoa. A presença de umidade vinda do oceano dificulta a entrada do sol e limita a elevação das temperaturas. A mesma condição deve atingir o litoral, o Vale do Paraíba e o Vale do Ribeira.
A mudança começa a ser percebida na quarta-feira. A atuação de um cavado – região alongada de baixa pressão atmosférica – deve aumentar a instabilidade e provocar áreas de chuva em diferentes regiões de São Paulo, principalmente próximas à divisa com o Paraná e em setores do leste do estado. Apesar da presença de nuvens, as temperaturas começam a subir.
A partir de quinta-feira (27), a nebulosidade diminui e o sol passa a aparecer por períodos mais longos. O aquecimento começa pelo interior paulista e avança para a capital e outras áreas do estado.
Na sexta-feira (28) e durante o fim de semana, a previsão é de temperaturas mais altas em São Paulo. Segundo a Climatempo, os termômetros podem ficar acima da média para o período em diferentes regiões do estado, inclusive na cidade de São Paulo.
Calor começa pelo interior
O aquecimento não ficará somente em São Paulo. A partir de quarta-feira, a elevação das temperaturas deve atingir áreas do norte e oeste do Paraná, o sul de Minas e regiões do centro-oeste e noroeste de Minas Gerais.
A mudança também deve alcançar todo o Centro-Oeste, além de Rondônia, Tocantins, sul do Maranhão e do Piauí e oeste da Bahia. Nesses locais, a Climatempo cita a possibilidade de uma nova onda de calor a partir de quarta ou quinta-feira, dependendo da evolução das temperaturas e da duração do período de aquecimento.
A previsão indica que os últimos dias de agosto e o início de setembro poderão ter temperaturas próximas de 40°C em diferentes estados do interior do país.
No Mato Grosso do Sul, o aumento da temperatura começa já nesta terça-feira. O ar frio permanece mais concentrado sobre o oceano e perde influência sobre áreas do interior do Brasil.
Assuntos
continue lendo
- Policial é alvo da PF na BA por acessar sistema sigiloso para beneficiar deputado preso Pedro Vilas Boas · há 45 minutos
- Desembargador de AL desabafa com R$ 96 na conta, mas recebeu R$ 126 mil em março Jovem Pan · há 1 hora
- Agência federal multa TikTok em R$ 153,7 milhões por falhas na proteção de menores Nícolas Robert · há 3 horas
- SP confirma casos de Febre do Nilo pela 1ª vez na história do Estado Estadão Conteúdo · há 15 horas