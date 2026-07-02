Sul tem alerta de perigo para temporais; veja previsão para todo o país

A região Sul do Brasil entra em alerta de perigo nesta quinta-feira (2) em decorrência da previsão de tempestades e ao avanço de uma massa de ar polar que reduzirá as temperaturas. O cenário de instabilidade, causado por uma frente fria, atinge principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com riscos de descargas atmosféricas, queda de granizo e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h. O acumulado de chuva pode ultrapassar os 100 milímetros em 24 horas no centro-norte gaúcho e no sul catarinense.

Já no decorrer da sexta-feira (3), a condição para temporais diminui nos estados do Sul, mas a entrada de um sistema de alta pressão derruba os termômetros. Estão previstas geadas e temperaturas negativas na Serra Catarinense e em pontos do Rio Grande do Sul. O Paraná também registra chuvas no sul e sudoeste do estado antes da estabilização do tempo.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o sol predomina e a umidade relativa do ar deve atingir índices críticos, abaixo de 20%, especialmente em Goiás e no Mato Grosso. No Sudeste, uma frente fria atua próximo à costa na sexta-feira, o que favorece chuvas isoladas no Rio de Janeiro e no leste de São Paulo, além de reduzir as temperaturas máximas nessas áreas. Minas Gerais e o Espírito Santo mantêm o tempo firme.

No Norte do país, o calor e a umidade favorecem pancadas de chuva com trovoadas no Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. O Tocantins, no entanto, segue com tempo estável e baixa umidade. Já no Nordeste, o interior permanece seco e com altas temperaturas, enquanto a faixa litorânea, entre o Rio Grande do Norte e a Bahia, registra chuvas isoladas e passageiras devido ao transporte de umidade vindo do oceano.