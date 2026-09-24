Datafolha: Marina, Tebet, André do Prado e Derrite empatam tecnicamente ao Senado de SP
Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) empatam tecnicamente na corrida ao Senado por São Paulo. São dois assentos em disputa no pleito deste ano.
Marina lidera com 15% das intenções de voto. Tebet registra 14%. André do Prado e Derrite têm, cada um, 12%. Na sequência, aparecem:
- Ricardo Salles (Novo): 4%;
- Geraldo Rufino (Podemos): 3%;
- Marcio Alves (UP): 2%;
- Soninha Francine (Cidadania): 2%;
- Dra Eliana Ferreira (PSTU): 2%;
- Maíra de Souza (UP): 2%;
- Guto Schiavetto (União Brasil): 2%;
- William Teixeira (Agir): 1%.
Ednelson Cesaretti (PCO), Petter Maahs (PCB) e Weller Gonçalves (PSTU) não pontuaram. Indecisos correspondem a 15%. São 14% os brancos e nulos.
Na rodada anterior, de 17 de setembro, Marina e Tebet somavam 13%. André do Prado tinha 11%. Derrite pontuava 10%.
De 22 a 24 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de setembro com os números SP-03730/2026 e BR-09355/2026.
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