Datafolha: Marina, Tebet, André do Prado e Derrite empatam tecnicamente ao Senado de SP

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Bruno Spada/Câmara dos Deputados / Divulgação/Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp)

Pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostrou que Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) empatam tecnicamente na corrida ao Senado por São Paulo. São dois assentos em disputa no pleito deste ano.

Marina lidera com 15% das intenções de voto. Tebet registra 14%. André do Prado e Derrite têm, cada um, 12%. Na sequência, aparecem:

Ricardo Salles (Novo) : 4%;

: 4%; Geraldo Rufino (Podemos) : 3%;

: 3%; Marcio Alves (UP) : 2%;

: 2%; Soninha Francine (Cidadania) : 2%;

: 2%; Dra Eliana Ferreira (PSTU) : 2%;

: 2%; Maíra de Souza (UP) : 2%;

: 2%; Guto Schiavetto (União Brasil) : 2%;

: 2%; William Teixeira (Agir): 1%.

Ednelson Cesaretti (PCO), Petter Maahs (PCB) e Weller Gonçalves (PSTU) não pontuaram. Indecisos correspondem a 15%. São 14% os brancos e nulos.

Na rodada anterior, de 17 de setembro, Marina e Tebet somavam 13%. André do Prado tinha 11%. Derrite pontuava 10%.

De 22 a 24 de setembro, o Datafolha entrevistou 1.610 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de setembro com os números SP-03730/2026 e BR-09355/2026.