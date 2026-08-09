Tornado atinge região do Paraná e deixa moradores desalojados

Foram relatados danos em imóveis e outras estruturas, além de quedas de árvores e postes, e interrupções no fornecimento de energia elétrica

Um tornado atingiu, no fim da tarde de sábado (8) a área rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a Defesa Civil do Estado, 20 residências foram afetadas e pelo menos 20 pessoas ficaram desalojadas. Não há registro de feridos até o momento.

Os estragos foram registrados a cerca de 30 quilômetros do centro do município, nas comunidades de Capinzal, Jararaca, Fundão e no bairro Santo André.

Moradores relataram danos em imóveis e outras estruturas, além de quedas de árvores e postes e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As equipes da Defesa Civil e do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) estão em campo neste domingo (9) para avaliar os danos e prestar assistência à população. Após a passagem do tornado, foram distribuídas lonas para cobrir imóveis que tiveram o telhado danificado.

O bairro Santo André chegou a ficar isolado após árvores caírem em trechos de rodovias. A prefeitura utiliza máquinas para remover os obstáculos e liberar o acesso à região.

Classificação do tornado

O Simepar confirmou a ocorrência do tornado com base em vídeos enviados ao centro operacional. “As imagens apresentam características visuais compatíveis com o fenômeno”, diz a entidade.

A intensidade, no entanto, ainda não foi determinada. Uma equipe fará análise de campo em conjunto com a Defesa Civil, com apoio de um operador de drone, para registrar imagens aéreas da região atingida.

Além dos vídeos, os técnicos vão considerar relatos de moradores e a distribuição e as características dos danos para definir a categoria e a intensidade do tornado.

“As características visuais observadas nos registros em vídeo enviados ao Centro Operacional do Simepar indicam a ocorrência de um tornado. Porém, a classificação oficial da categoria e a determinação de sua intensidade serão concluídas a partir do cruzamento dos levantamentos aéreos, depoimentos de moradores e do mapeamento da distribuição dos danos“, informou a Defesa Civil.

Outros municípios afetados

As instabilidades provocadas pelo temporal também causaram danos em outras cidades do Paraná, incluindo Jaguariaíva, Sapopema e Candói.

Em Candói, um boletim municipal contabiliza, até o momento, 40 danos humanos e dez danos materiais. Na classificação da Defesa Civil, “danos humanos” não se restringem às pessoas que tiveram as casas atingidas. O termo também inclui moradores e outras pessoas afetadas por ocorrências que comprometem a circulação ou o funcionamento de determinada área, como a queda de uma árvore sobre uma via.

Em Piraí do Sul, as ações são coordenadas a partir de um Posto de Comando instalado no quartel da Brigada Comunitária. Participam da operação equipes da Defesa Civil, do Simepar, do Núcleo Regional de Atuação, do Corpo de Bombeiros e de outros órgãos de segurança.