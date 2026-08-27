Traficante com possível ligação a André do Rap é preso em Santos

A captura foi realizada por policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) do Deic de Santos.

A Polícia Civil de São Paulo prendeu na terça-feira (25), em Santos, Leandro Teixeira de Andrade, conhecido como “Portuga” ou “Benfica”. Condenado por tráfico de drogas, ele era procurado pela Justiça e é apontado pelas investigações como ligado ao PCC e ao narcotraficante André do Rap.

Policiais da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Deic de Santos, localizaram Portuga em um apartamento na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro Aparecida. O mandado de prisão havia sido expedido pela 5ª Vara Federal de Santos em novembro de 2025. Segundo a polícia, restavam oito anos e nove meses de pena em regime fechado.

A localização ocorreu durante investigações sobre o crime organizado na Baixada Santista. Informações reunidas pelos agentes indicavam que Portuga utilizava documentos falsos e imóveis de curta temporada para evitar ser encontrado. A Polícia Civil afirma ainda que ele mantinha relações com traficantes da região e teve ligação com André do Rap no processo que resultou em sua condenação, relacionado às operações Hulk e Oversea.

Cocaína, dólares e roupas

Durante as buscas no apartamento, os policiais encontraram uma porção de pó branco identificada preliminarmente como cocaína, US$ 4 mil em espécie, celulares e um caderno com nomes e quantidades de diferentes substâncias químicas. Roupas de serviço de dois terminais portuários, um veículo e outros materiais também foram apreendidos.

Entre os produtos anotados estavam cloreto de zinco, ácido acético, álcool polivinílico e água destilada. De acordo com a investigação, essas substâncias podem ser utilizadas na produção de materiais capazes de aglutinar cocaína ou permitir que a droga seja impregnada em tecidos e incorporada a objetos. O material apreendido ainda será analisado.

A apreensão levou a Polícia Civil a registrar um novo flagrante por tráfico de drogas. Portuga foi indiciado com base no artigo 33 da Lei de Drogas. Em interrogatório, permaneceu em silêncio e se recusou a fornecer material para exame grafotécnico.

André do Rap

Portuga já havia sido preso em 2017. Ele havia sido condenado pela Justiça Federal em um processo que também envolvia André de Oliveira Macedo, o André do Rap, além de outros três réus.

Antes de se tornar procurado, segundo a Polícia Civil, Portuga exercia influência sobre pontos de tráfico no Morro do Jabaquara e na região do Rádio Clube. Os investigadores suspeitam que, posteriormente, ele tenha passado a arrendar pontos de venda de drogas e continuado a atuar com outros traficantes em diferentes regiões de Santos.

“Essa prisão é resultado de um trabalho minucioso de investigação e inteligência realizado pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior 6 (Deinter 6). Estamos falando de um criminoso condenado por tráfico de drogas, com ligação com nomes importantes do crime organizado, que adotava estratégias para tentar escapar da Justiça”, afirmou Luiz Carlos do Carmo, diretor do Deinter 6.

Segundo Carmo, “agora, vamos aprofundar as investigações sobre todo o material apreendido e eventuais conexões com outros integrantes do tráfico”.