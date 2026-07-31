JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h00 - 22h30
Brasil

Vídeo mostra ação dos traficantes durante tentativa de envio de droga no Aeroporto de Guarulhos; confira

Polícia Federal informou que houve troca de tiros durante a ocorrência mas que não há registro de feridos

Julia Fermino e Júlia Lara

Ação dos traficantes antes de carregar avião com as drogas no Aeroporto de Guarulhos
Ação dos traficantes antes de carregar avião com as drogas no Aeroporto de Guarulhos Imagens obtidas pela Jovem Pan

A Polícia Federal (PF) confirmou nesta sexta-feira (31) a atuação na troca de tiros em ocorrência relacionada à tentativa de envio de cocaína para o exterior partindo do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos.

Os suspeitos teriam tentado entrar na área restrita do aeroporto em quatro veículos para levar pacotes de drogas. Os agentes da PF perceberam a movimentação dos criminosos e interceptaram a ação da quadrilha.

Suspeitos teriam acessado área restrita do aeroporto com o objetivo de introduzir a droga no avião com destino ao continente europeu. “Parte da carga foi apreendida, e as diligências prosseguem para identificar os envolvidos e esclarecer as circunstâncias do fato”, informou a PF

Em nota, a PF confirmou que não há registros sobre feridos. Até o momento, a corporação apreendeu cinco malas contendo cocaína que haviam sido embarcadas na aeronave, além de outras quatro caixas abandonadas no local.

Polícia Federal durante tentativa de envio de drogas pelo Aeroporto de Guarulhos
Polícia Federal durante tentativa de envio de drogas pelo Aeroporto de Guarulhos | Divulgação/PF
Carga de drogas apreendidas pela PF no Aeroporto de Guarulhos
Carga de drogas apreendidas pela PF no Aeroporto de Guarulhos | Divulgação/PF
Carro atingido durante troa de tiros no Aeroporto de Guarulhos
Carro atingido durante troa de tiros no Aeroporto de Guarulhos | Divulgação/PF

Veja vídeo da ação

Assuntos