Data se propõe a incentivar debates sobre saúde masculina, valorização de modelos positivos de conduta e relações de gênero mais equilibradas

Celebrado anualmente em 19 de novembro, o Dia Internacional do Homem teve sua estrutura moderna consolidada em 1999 por iniciativa do historiador Jerome Teelucksingh, professor da Universidade das Índias Ocidentais, em Trinidad e Tobago. Teelucksingh escolheu a data em homenagem ao aniversário de seu pai e com o propósito de incentivar debates sobre saúde masculina, valorização de modelos positivos de conduta e relações de gênero mais equilibradas.

Antes da criação de Teelucksingh, já existiam esforços isolados para instituir uma data dedicada aos homens, como iniciativas na década de 1990 ligadas ao professor Thomas Oaster e comemorações em Malta a partir de 1994 — que, em 2009, também passaram a ocorrer em 19 de novembro para alinhar-se ao calendário global. Com o passar dos anos, a mobilização ganhou adesão de organizações civis, instituições educacionais e comunidades em dezenas de países, tornando a data um ponto de encontro para reflexões sociais.

Os objetivos centrais da efeméride costumam ser sintetizados em seis pilares: destacar contribuições positivas dos homens para a família, o trabalho e a sociedade; promover a saúde física, emocional e mental; chamar atenção para desigualdades e discriminações; melhorar as relações de gênero; incentivar modelos inspiradores; e construir um ambiente mais seguro e igualitário para todos.

Na prática, os debates em torno do 19 de novembro frequentemente abordam temas sensíveis e muitas vezes negligenciados, como a saúde mental, os índices de suicídio entre homens e a resistência histórica de parte do público masculino a procurar acompanhamento médico preventivo. A coincidência com o mês de novembro também faz com que a data dialogue naturalmente com campanhas como o Novembro Azul, voltadas à prevenção e ao diagnóstico precoce de doenças como o câncer de próstata.

No Brasil, a comemoração internacional convive com o Dia Nacional do Homem, lembrado em 15 de julho por iniciativa da Ordem Nacional dos Escritores, também associado à promoção da saúde masculina. Embora receba menos holofotes midiáticos do que outras datas comemorativas do calendário social, o Dia Internacional do Homem segue sendo utilizado por entidades e movimentos sociais como oportunidade para discutir autocuidado, equidade e bem-estar.

*texto produzido com auxílio de IA