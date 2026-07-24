Efeito eleitoral da investigação contra Flávio Bolsonaro

O ministro da Suprema Corte Federal (STF) autorizou investigação pela Polícia Federal contra o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, pelo recebimento de recursos de Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, sobre a biografia do seu pai Jair Bolsonaro.

Num primeiro momento, a investigação contra o senador é ruim. Por mais que, num Estado Democrático de Direito, qualquer cidadão tenha a presunção de inocência, ser investigado pela Polícia Federal traz um efeito negativo para a sua candidatura. Para o eleitor, a mera investigação já é sinônimo de que há algo errado, mesmo que o senador não esteja na condução de réu.

No entanto, se a investigação não trouxer nada relevante contra o senador, Flávio Bolsonaro poderá sair fortalecido, reforçando a narrativa de que há uma perseguição política do Poder Judiciário contra si e a sua família.

Independentemente do resultado da investigação, chama a atenção a independência do ministro André Mendonça do STF, indicado por Bolsonaro, que não poupou seu filho da mira da Polícia Federal. Por outro lado, não deixa de ser intrigante que outras autoridades da República que também receberam dinheiro de Vorcaro não sejam investigadas.