Mensagens de Vorcaro para Moraes coloca dilema para ministros do STF e PGR

De acordo com o que foi apurado, o dono do banco Master pediu para Moraes interferir nas investigações

O ministro da Suprema Corte, André Mendonça, autorizou a divulgação de mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. De acordo com o que foi apurado, o dono do banco Master pediu para Moraes interferir nas investigações, junto com o diretor geral da PF e o Procurador Geral da República (PGR), dois dias antes de ser preso.

Além da proximidade entre Vorcaro e Moraes, chama a atenção o fato do banqueiro saber de antemão que havia uma investigação contra si e que ele estava na iminência de ser preso. É mais grave ainda o fato de ele ter comunicado isso para o ministro do STF.

Nesse caso, Moraes, ao saber do vazamento, e que isso poderia comprometer as investigações, deveria ter comunicado imediatamente a Polícia Federal (PF), a fim de evitar que Vorcaro fugisse ou prejudicasse as investigações.

Outro ponto preocupante revelado pelo material da PF é que Moraes teria editado o contrato do escritório de sua esposa com o banco Master, desmentido a sua própria versão inicial sobre o caso.

Os fatos revelados pela imprensa não deixam dúvidas de que é necessário investigar as relações de Daniel Vorcaro com Alexandre de Moraes. É claro que investigação não significa condenação prévia, mas é necessário esclarecimento de fatos obscuros envolvendo o banco Master com autoridades do Poder Judiciário.

André Mendonça já pediu uma manifestação da PGR sobre o caso. Não resta dúvida de que André Mendonça quer seguir com a investigação do seu par. Resta saber se o PGR e os demais ministros do STF serão corporativistas a fim de blindar Moraes ou vão pedir para a Polícia Federal diligências adicionais sobre o caso.

O dilema está posto. Corporativismo para salvar Moraes versus salvar suas reputações e as instituições brasileiras.