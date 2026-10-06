JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 20h15 - 22h35
Alan Ghani

O recado das urnas

Vitória no primeiro turno de Flávio Bolsonaro mostrou que boa parte da população brasileira quer um parlamento capaz de enfrentar alguns ministros do STF
Alan Ghani

Alan Ghani

Urna eletrônica fotografada antes do início das Eleições 2010
Urna eletrônica Jonnie Roriz/Estadão Conteúdo

O resultado das eleições no último domingo não deixou dúvidas: o povo votou pela mudança. Não apenas pela troca de governo, mas pela queda de um regime.

A vitória no primeiro turno de Flávio Bolsonaro, aliada a onda de direita que tomou conta do Congresso, sobretudo no Senado, mostrou que boa parte da população brasileira quer um parlamento capaz de enfrentar alguns ministros do STF que agem como verdadeiros donos do poder.

Querem também um Senado capaz de eleger um presidente da instituição que paute impeachment de ministros do STF, diferentemente do Czar do Amapá, Davi Alcolumbre, que sentou em cima de centenas de pedidos, apesar de haver farta condições para a abertura de processos de afastamento de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli diante de suas condutas à frente da mais alta corte do país.

Por mais que hoje o Poder Judiciário tenha ganhado um protagonismo político abismal, o STF não está acima da soberania do voto e da vontade popular. O recado das urnas não deixa dúvidas de que a sociedade brasileira não quer mais a mesma oligarquia que governo este país há anos. A democracia ainda respira.

Assuntos

continue lendo

Flávio Bolsonaro Política Federação União Brasil-PP declara apoio a Flávio Bolsonaro Senador e candidato à Presidência também recebeu apoio dos ex-candidatos Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo)
  1. O ovo da serpente Alan Ghani · há 1 semana
  2. IPCA-15 acima do esperado pode frear queda da Selic Alan Ghani · há 2 semanas
  3. O reajuste eleitoreiro do Bolsa Família Alan Ghani · há 2 semanas
  4. Selic poderá cair mais? Alan Ghani · há 2 semanas