A economia brasileira dá sinais claros de cansaço. Depois de crescer 3,4% em 2024, o PIB avançou 2,3% em 2025 e deve fechar 2026 abaixo de 2%. Para 2027, o mercado projeta 1,75%, mas esse consenso pode estar otimista demais, e o próximo ano corre o risco de ser de crise.



No manual, recessão são dois trimestres seguidos sem crescimento. Para o cidadão comum, é quando a renda estaciona, o salário compra menos e fica mais difícil arrumar emprego.



E o risco não é pequeno. O déficit primário elevado, somado ao alto endividamento público, reduz a poupança nacional e aumenta o prêmio de risco cobrado para financiar a dívida. O resultado são juros altos, que encarecem o crédito, freiam o consumo e travam o investimento. Menos produção significa menos renda e menos emprego.



O quadro piora quando se olha para as empresas. Segundo a Serasa Experian, 9,3 milhões delas estão inadimplentes, com dívidas que somam R$ 244,4 bilhões. Com a Selic subindo, firmas endividadas a juros pós-fixados veem as despesas financeiras dispararem, e muitas não resistem. Não por acaso, cerca de 8.500 empresas já estão em recuperação judicial, segundo o Monitor RGF-BIZDOC.



Há ainda o canal das expectativas. Diante da incerteza fiscal, o empresário adia investimentos, corta custos, demite e segura o caixa. É a profecia que se cumpre sozinha: o medo da crise acaba produzindo a própria crise.



Lá fora, o vento também não ajuda. O petróleo segue acima de US$ 90 por causa de conflitos geopolíticos sem solução à vista, e os juros altos nos EUA atraem capital para lá, pressionando o câmbio, alimentando a inflação aqui e dificultando o corte da Selic.



Não é à toa que bons economistas andam preocupados. Como esta coluna já alertou, o roteiro repete os passos do governo Dilma. Infelizmente, o final do filme poderá ser o mesmo.