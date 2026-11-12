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Alan Ghani

O ajuste fiscal para inglês ver

Entre as medidas estão a redução de subsídios fiscais para as empresas, revisão de supersalários, limitação de compensações tributárias
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Dinheiro José Cruz/Agência Brasil

O governo Lula enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei que prevê um corte de até R$60 bilhões para o Orçamento de 2027. Entre as medidas estão a redução de subsídios fiscais para as empresas, revisão de supersalários, limitação de compensações tributárias das firmas junto à Receita Federal e mudança no cálculo de gastos com saúde.

Com a proposta, o presidente Lula tenta acalmar o mercado financeiro que já negocia o dólar a R$5,65 e juros futuros em 15,30%. Neste patamar de dólar, há efeitos inflacionários para o Brasil na medida em que no processo produtivo das empresas há componentes cotados na moeda norte americana. Já o juro futuro acima de 15% aumenta o custo de emissão de dívida das empresas, levando ao desaquecimento da atividade econômica.

Como o ajuste não é estrutural, provavelmente a reação do mercado será tímida. Resta saber até quando o governo vai conseguir empurrar o ajuste fiscal com a barriga antes de eclodir uma crise econômica ala Dilma Roussef

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