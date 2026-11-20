Destruir a economia de um país exige apenas três ingredientes. O primeiro é enxergar o mundo como algo estático, ignorando que pessoas e empresas reagem a incentivos, como se bastasse aprovar uma lei para a realidade se curvar à vontade do legislador. O segundo é tratar a geração de riqueza como algo espontâneo, independente de leis, gastos e intervenções. O terceiro é acreditar que gastar mais é sinônimo de desenvolvimento.



Infelizmente, esse combo saiu do papel. O Brasil vem adotando medidas que seguem exatamente esse receituário, e algumas já mostram efeitos negativos.



O fim da escala 6 por 1 é um bom exemplo. Supõe-se que o funcionário vai trabalhar menos, ganhar o mesmo e que a

empresa não vai reagir. Ora, se a hora trabalhada fica mais cara, as firmas vão compensar, seja demitindo, seja repassando o custo para os preços. Desemprego, inflação e menos atividade econômica estão no horizonte.



O mesmo vale para o gasto público. Predomina por aqui a visão de que o Estado deve gastar para estimular o consumo e o crescimento. Se fosse assim, a Venezuela seria o país mais rico do mundo. Na prática, mais gasto reduz a poupança nacional, eleva o risco e pressiona os juros, derrubando o investimento. E quem lembra que países ricos têm dívida/PIB maior que a nossa esquece que, nos anos 80, EUA e Europa deviam cerca de 30% do PIB. Eles se endividaram porque já eram ricos, e não o contrário.



A conta já chegou. Com a Selic a 13,75% e os juros futuros a 15% ao ano, a economia perde fôlego desde 2024. Para 2027, projeta-se crescimento de apenas 1%, com cenários de recessão no radar.



Por fim, o Desenrola. Ao oferecer condições generosas a quem não pagou, o governo premiou o devedor, puniu o bom pagador e estimulou a inadimplência. O resultado aparece no Banco do Brasil, com prejuízo operacional de R$ 832 milhões. É o moral hazard na prática.



Com tantas medidas desastrosas, fica difícil ser otimista. E o Lula 4 mal começou.