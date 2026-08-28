Renan Santos fala em criar bomba atômica – seria viável?

Ideia não é nova e já foi aventada pelo falecido Dr. Enéias Carneiro, também candidato à Presidência em outras eleições

O candidato à Presidência da República, Renan Santos, fala em criar uma bomba atômica para o Brasil ser mais respeitado no cenário internacional. A ideia não é nova e já foi aventada pelo falecido Dr. Enéias Carneiro, também candidato à Presidência em outras eleições.

De fato, possuir armas nucleares traz respeito no cenário geopolítico, pelo menos do ponto de vista militar. É por essa razão que os EUA não invadem a Coréia de Norte e nem entram num confronto direto com a Rússia.

Entretanto, ter bomba atômica não é sinônimo de garantia de prosperidade. Fosse assim, Coréia do Norte, Paquistão e Índia seriam países ricos. Armas nucleares servem apenas como forma de impedir que uma outra nação não interfira na soberania do seu país. Sob esse prisma, não faz sentido o Brasil ter armas nucleares, uma vez que historicamente não nos envolvemos em guerras ou diretamente em conflitos geopolíticos.

Mas mesmo que quiséssemos desenvolver uma bomba atômica a qualquer custo, nenhuma superpotência permitirá que isso aconteça. Nem Rússia, nem China e tampouco EUA iriam permitir que outra nação tenha arma nuclear por uma simples razão: não querem ceder mais poder militar para outro país.

É por esse motivo que quando a Ucrânia se tornou independente da União Soviética, o arsenal nuclear em território ucraniano foi transferido para a Rússia. Nem os EUA e nem a Rússia aceitariam uma Ucrânia independente com todo aquele arsenal nuclear.

Mais recentemente, antes da revogação do acordo nuclear dos EUA com o Irã, o país persa só poderia produzir energia nuclear para fins pacíficos sob a inspeção de atores internacionais. Essa exigência, limitando o Irã de produzir armas nucleares foi acordada entre Rússia, EUA e China, França, Reino Unido e Alemanha naquilo que ficou conhecido como O Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA).

Provavelmente Renan Santos sabe que seria impossível desenvolver armas nucleares no Brasil. Mas sem dúvida o tema gera bons cortes, manchetes e engajamento em redes sociais. E nesse campo ele é uma “potência nuclear”.