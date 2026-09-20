Vídeo mostra Moraes e esposa desembarcando de jatinho ligado a Vorcaro, diz jornal

Segundo a publicação, a aeronave usada no deslocamento era um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, que pertencia a uma empresa de Vorcaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e a esposa, a advogada Viviane Barci, aparecem em um vídeo desembarcando de um jatinho ligado ao ex-controlador do Banco Master Daniel Vorcaro. As imagens, divulgadas neste domingo (20) pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, teriam sido registradas em 22 de agosto de 2025, no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

Segundo a publicação, a aeronave usada no deslocamento era um Legacy 650, de prefixo PP-NLR, que pertencia a uma empresa de Vorcaro. A informação contrasta com uma manifestação anterior do gabinete de Moraes, que afirmou que o ministro jamais havia viajado em avião de Daniel Vorcaro.

A Jovem Pan procurou a assessoria de Alexandre de Moraes para comentar a nova publicação. Até a divulgação desta reportagem, não havia manifestação pública do ministro sobre o vídeo.

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