Aliados de Tarcísio e Haddad analisam efeito de desistências de Kataguiri e Paulo Serra

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na formatura de 305 novos delegados da Polícia Civil, no Palácio dos Bandeirantes

As pré-campanhas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) já começaram a fazer as contas para sugar os votos de Kim Kataguiri (Missão) e Paulo Serra (PSDB) após as desistências das candidaturas ao Palácio dos Bandeirantes. A previsão dos levantamentos internos, nos bastidores, é a mesma.

A expectativa é de transferência integral dos votos de Kim Kataguiri para Tarcísio. Já no caso de Paulo Serra, cujo recuo foi antecipado pela coluna, a projeção é de que cerca de metade do eleitorado acompanhe o movimento com a reeleição do atual governador e a outra siga para Haddad.

As movimentações reforçam a esperança da pré-campanha de Tarcísio para a possibilidade de vitória em primeiro turno, algo que já vem sendo monitorado em levantamentos internos mesmo sem esse recuo. Pesquisas recentes da Quaest e do Datafolha indicavam que Kim e Paulo somavam cerca de 10% das intenções de voto, com aproximadamente 5% para cada um. Já os trackings da campanha de Tarcísio apontavam percentuais menores, próximos de 3% para cada candidatura.

Com base nesses números, integrantes da pré-campanha do governador calculam um ganho de cerca de 4,5 pontos percentuais para Tarcísio de Freitas. A conta considera a transferência do total dos cerca de 3% atribuídos a Kim e de ao menos metade dos votos de Paulo Serra.

Na última pesquisa da Quaest, o chefe do Executivo Paulista aparecia com 38% das intenções de voto. A avaliação entre aliados é que as desistências podem contribuir para que ele ultrapasse a marca dos 40% nos próximos levantamentos.